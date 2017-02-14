وزير الدّاخليّة يستقبل سفير دولة قطر بتونس

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 08:23:37

- ستقبل وزير الدّاخليّة الهادي مجدوب يوم 13 فيفري 2017 بمقرّ الوزارة سفير دولة قطر بتونس السيد سعد بن ناصر الحميدي.وتناول اللّقاء بحسب بلاغ لوزارة الداخلية , جملة من المواضيع ذات الصلة بالتعاون التونسي القطري في مجال الامن.