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وزير الدّاخليّة يستقبل سفير دولة قطر بتونس
Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات
- ستقبل وزير الدّاخليّة الهادي مجدوب يوم 13 فيفري 2017 بمقرّ الوزارة سفير دولة قطر بتونس السيد سعد بن ناصر الحميدي.
وتناول اللّقاء بحسب بلاغ لوزارة الداخلية , جملة من المواضيع ذات الصلة بالتعاون التونسي القطري في مجال الامن.
Publié le:2017-02-14 08:23:37
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