Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ya Saeedy  
Politique

14 ملحقا اجتماعيا جديدا بعدد من السفارات والقنصليات التونسية بالخارج

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - أكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن "مهمة الملحق الاجتماعي، يجب أن تتجاوز البعد الاجتماعي إلى البعدين الاقتصادي والثقافي، من خلال حث التونسيين بالخارج على الاستثمار بتونس"، مشددا على ضرورة أن يكون عمل الملحق الاجتماعي "في إطار الشراكة مع الجمعيات المتواجدة بالمهجر".

كان ذلك خلال لقاء جمع الطرابلسي بعد ظهر الاثنين بمقر الوزارة، بالملحقين الاجتماعيين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بعدد من السفارات والقنصليات التونسية بالخارج (14)، وذلك بحضور المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، وعدد من إطارات الوزارة.

وأبرز الوزير بالمناسبة أهمية اضطلاع الملحقين الاجتماعيين الجدد بدورهم على أحسن وجه في الإحاطة الاجتماعية بأبناء تونس بالخارج وربط صلتهم بأرض الوطن وتمثيل تونس أحسن تمثيل.
وتضم القائمة الجديدة للملحقين الاجتماعيين كلا من:
ـ أنيس النفزي (القنصلية العامة بباريس)
ـ هشام مليكة (القنصلية العامة بباريس)

ـ فتحي الهويميلي (قنصلية بانتان)
ـ نعمة بولعراس (المصلحة الاجتماعية بنانت)
ـ منال الديماسي (القنصلية العامة بمرسيليا)
ـ ليليا البجاوي (قنصلية ميونيخ)
ـ جاء بالله البخايري (قنصلية بلارمو)
ـ حسن الهاني (قنصلية نابولي)
ـ فتحي شتوان (قنصلية تونس بميلانو)
ـ هشام لعروسي (القنصلية العامة بالجزائر العاصمة)
ـ محمد لعجيمي (القنصلية التونسية بعنابة)
ـ عمر الفضلي (سفارة تونس بالرياض)
ـ منير الخربي (القنصلية العامة بجدة)
ـ لمياء التركي (سفارة تونس بالقاهرة).

Publié le:2017-02-13 21:28:49

cadre-75a7f9c48f518a65fdf782429747d4d6-2017-02-13 21:28:49
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138372



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138372 2901|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires