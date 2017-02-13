حريق بقسم التنفيذ الجناحي في محكمة الاستئناف بصفاقس وفتح بحث تحقيقي في الغرض

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 21:25:49

- نشب مساء اليوم الاثنين حريق بقسم التنفيذ بمحكمة الاستئناف بصفاقس وألحق أضرارا ببعض الملفات قبل أن يتم الاستنجاد بالحماية المدنية لإخماده، بحسب ما أفاد به مراسل (وات) بالجهة مساعد الوكيل العام بهذه المحكمة والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي.وأكد ذات المصدر أنه تم فتح بحث تحقيقي في هذه الحادثة وأن الكشف عن الأسباب الكامنة وراءها في انتظار الأبحاث وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الجهات التي سيتولى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتكليفها.