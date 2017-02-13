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Economie

الوضع الاجتماعي بشركة ''بيتروفاك'' (قرقنة) محور لقاء محمد الطرابلسي بمدير عام الشركة

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - التقى وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بعد ظهر الإثنين، بمقر الوزارة، المدير العام لشركة "بيتروفاك"، "روب جاوكس" Rob Jawkes، الذي كان مرفوقا بالمدير العام الجديد لشركة "بيتروفاك تونس"، "روي أرميشو" Roy Armisho، الذي سيخلف عماد الدرويش، المدير العام للشركة بمنطقة المغرب العربي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، "استعراض الوضع الاجتماعي بشركة بيتروفاك المنتصبة بجهة قرقنة من ولاية صفاقس".
وأكد الوزير بالمناسبة أن "المحافظة على نشاط شركة "بيتروفاك" واستمراره يمثل أولوية من أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدا "سعي الحكومة، من خلال الحوار بين كل الأطراف، لإرساء السلم الاجتماعي بالشركة والمحافظة على ديمومتها.
كما شدد على عزم الحكومة على تنفيذ اتفاق سبتمبر 2016، في نطاق احترام القانون وإنفاذه.
من جانبه، ووفق المصدر ذاته، تطرق "روب جاوكس" خلال اللقاء، إلى المسؤولية المجتمعية لشركة "بيتروفاك"، من خلال دعمها للمشاريع التنموية والعناية بالجانب الصحي والتربوي، مؤكدا أن زيارته إلى تونس "تندرج في إطار التباحث مع الأطراف التونسية حول إيجاد حل جذري توافقي بين كل الأطراف لاستئناف نشاط الشركة في أقرب الأوقات، لوضع حد للخسائر التي نجمت عن توقف الإنتاج والعمل بهذه المؤسسة".
مر / لب



Publié le:2017-02-13 20:19:09

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