الوضع الاجتماعي بشركة ''بيتروفاك'' (قرقنة) محور لقاء محمد الطرابلسي بمدير عام الشركة

وتم خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للوزارة، "استعراض الوضع الاجتماعي بشركة بيتروفاك المنتصبة بجهة قرقنة من ولاية صفاقس".
وأكد الوزير بالمناسبة أن "المحافظة على نشاط شركة "بيتروفاك" واستمراره يمثل أولوية من أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدا "سعي الحكومة، من خلال الحوار بين كل الأطراف، لإرساء السلم الاجتماعي بالشركة والمحافظة على ديمومتها.
كما شدد على عزم الحكومة على تنفيذ اتفاق سبتمبر 2016، في نطاق احترام القانون وإنفاذه.
من جانبه، ووفق المصدر ذاته، تطرق "روب جاوكس" خلال اللقاء، إلى المسؤولية المجتمعية لشركة "بيتروفاك"، من خلال دعمها للمشاريع التنموية والعناية بالجانب الصحي والتربوي، مؤكدا أن زيارته إلى تونس "تندرج في إطار التباحث مع الأطراف التونسية حول إيجاد حل جذري توافقي بين كل الأطراف لاستئناف نشاط الشركة في أقرب الأوقات، لوضع حد للخسائر التي نجمت عن توقف الإنتاج والعمل بهذه المؤسسة".
مر / لب
Publié le:2017-02-13 20:19:09
Par:essoltan (France )
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