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نقابة الصحفيين تحتج على اعتداء أمنيين على صحفيَين وتطالب وزارة الداخلية بردع هذه الممارسات

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين أنها احتجت لدى مصالح وزارة الداخلية على عملية "الإيقاف التعسفي" للصحفي بقناة نسمة اسكندر العلويني والمصور الصحفي المرافق له العربي العياري أثناء ممارستهما لعملهما الصحفي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وبينت النقابة، في بلاغ لها، أنه تم اقتياد الصحفيين إلى مركز الأمن بباب بحر حيث "تمت هرسلتهما وحجزهما لأكثر من نصف ساعة ومطالبتهما بالإمضاء على محضر بحث غير قانوني"، مشيرة إلى أن الفرقة الأمنية المعنية بالاعتداء تحججت بعدم وجود ترخيص للتصوير في ضرب صارخ للمرسوم عدد 115، بحسب نص البلاغ .

ولاحظت النقابة أنه منذ حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري تعددت التضييقات على الصحفيين والمراسلين ومطالبتهم بتراخيص تصوير رغم احتجاج النقابة لدى وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.

وحملت نقابة الصحفيين وزير الداخلية مسؤولية ما حصل مع طاقم قناة نسمة، مبينة أنها طالبت في أكثر من مناسبة بإصدار منشور للوحدات الأمنية في علاقة بمواضيع التراخيص.
واعتبرت أن التغاضي عن هذا الأمر يعني وجود حماية للمعتدين على الصحفيين من أعلى هرم الوزارة.



Publié le:2017-02-13 22:07:14

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