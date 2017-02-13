ألمانيا تتعهد بواحد مليار اورو لتمويل مشاريع متنوعة في تونس (سفير ألماينا بتونس)

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 17:35:55

- كشف سفير ألمانيا بتونس اندرياس ريانكي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين في مدينة توزر، بأنّ دولة ألمانيا تعهّدت بتوفير مليار أورو (1 أورو يساوي 42ر2 دينار تونسي) في شكل قروض لتمويل مشاريع متنوعة تمس قطاعات المياه والطاقة الشمسية ودعم قدرات المجتمع المدني وفي المجال الثقافي في تونس، موضّحا أن هذه المشاريع تنجز ما بين 2016 و2018.وأبرز في هذا الاطار، أن قطاع المياه يستأثر بتمويلات هامة وتمّ تخصيص400 مليون أورو أخرى لمشاريع متنوعة، الى جانب 300 مليون أورو حجم التعهدات التي تمت خلال سنة 2016 لمشاريع ستنطلق قريبا ولفت الى أن زيارته الى ولاية توزر تندرج في اطار افتتاح محطة تحلية المياه الممولة من بنك التنمية الألماني بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، موضحا أن توزر تحصلت على تمويلات تعادل 38 مليون دينار في مجال تحسين نوعية المياه هذا بالاضافة إلى مشاريع دعم نسيج المجتمع المدني في الجهة باعتماد إضافي خصصته ألمانيا للغرض.وأعلن أن توزر تشهد انجاز أول محطة فولطوضوئية نموذجية ممولة بدورها من بنك التنمية الألماني بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن المنتظر أن تنطلق أشغالها أواخر شهر مارس أو بداية شهر أفريل القادم وتنتهي خلال شهر ماي 2018 وسيتم خلال الاسبوع القادم امضاء العقد مع شركة ايطالية لإنجازها، مبينا أنه في اطار تطوير تقنيات الطاقة الشمسية في تونس تم تنفيذ برنامج مشترك مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر باطلاق اختصاص في هذا المجال.وذكر سفير دولة ألمانيا بتونس، فيما يتعلق بدعم القطاع السياحي، أن ولاية توزر معروفة بكونها منطقة آمنة في تونس وليست ممنوعة على السائح الألماني، نافيا أن تكون وزارة الشؤون الخارجية الألمانية قسمت تونس الى مناطق آمنة وأخرى غير آمنة.واعتبر أن هذه الجهة تتوفّر على فرص استثنائية باحتوائها على منتتوج سياحي لا يوجد من ينافسها عليه، موضّحا أن وكالة التعاون الألمانية ساعدت في دعم المتدخّلين في القطاع السياحي في الجهة بمجموعة من التدخّلات والمشاريع.وأشار الى أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة مسؤولين ومهنيين في القطاع السياحي من توزر في معرض برلين السياحي الدولي الذي ينتظم في الأشهر القليلة القادمة بما يتيح فرص الالتقاء بين الناشطين السياحيين من هذه الجهة بوكالات أسفار ألمانية، معتبرا أنه بإمكان توزر استثمار الصحراء والشمس وديكور فيلم حرب النجوم وعدة مكونات أخرى من المنتوج السياحي لاستقطاب السائح الألماني.ص م/أم/جود