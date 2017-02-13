تدشين محطة تحلية مياه الشرب بتوزر،

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 17:18:32

- أعلن كاتب الدولة للموارد المائية، عبد الله الرابحي، الاثنين بتوزر، أن انجاز القسط الثاني من برنامج تحسين جودة مياه الشرب بولايات الجنوب سينطلق في غضون سنة 2017 بتمويلات تصل الى 175 مليون دينار.واوضح خلال زيارة ميدانية اداها الى ولاية توزر ان القسط الثاني، الذي سيشمل 6 ولايات من بينها توزر، يتعلق باحداث محطة تحلية للمياه في مدينة دقاش (توزر) وشمالي ولاية قفصة ومعتمديات الحوض المنجمي وولايتي قبلي وسيدي بوزيد.وقال الرابحي لدى تدشينه محطة تحلية مياه الشرب بتوزر، إن هذا المشروع سيؤمن توزيع نوعية جيدة من مياه الشرب في توزر على غرار باقي الولايات بمعدل ملوحة في حدود 5ر1 غرام في اللتر الواحد وبطاقة انتاج للمحطة في حدود 6 آلاف متر مكعب في اليوم.وتأتي محطة تحلية المياه بتوزر من بين 3 محطات في الجهة وهي محطة نفطة التي دخلت بعد مرحلة تجريبية ومحطة حزوة التي ستدخل قريبا مرحلتها التجريبية.وتصل كلفة محطات تحلية المياه الثلاث بولاية توزر الى نحو 5ر11 مليون دينار تمول في اطار التعاون مع ألمانيا، حيث حضر سفير ألمانيا بتونس اندرياس راينكي تدشين المحطة.ولاحظ الرابحي، أن القسط الأول من برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب، مكن من انجاز 10 محطات تحلية فيما ينتظر ان يستفيد من القسط الثاني نحو 543 ألف ساكن في الولايات الست المعنية.وشدد في هذا الصدد، على اهمية هذه المشاريع في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة اضافة الى المشاريع الجارية لتحسين توزيع المياه في الصائفة لتلافي الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.واعلن كاتب الدولة في ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية للقطاع الفلاحي في ولاية توزر، عن قرب انطلاق برنامج متكامل لحفر الآبار.وافاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، محمد الداهش، من جانبه، أن الشركة، ضبطت الى جانب برنامج تحسين جودة المياه، برنامجا متكاملا على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان انتظام التزويد في فترات الذروة يشمل تدعيم الموارد في عديد الجهات مع برامج اخرى ترمي للحد من تكرر انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف.ص م/ديجة/الح