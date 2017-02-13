رئيس الدولة يتحادث مع الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 14:43:46

- تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي أفاد بأن اللقاء استعرض "تطوّر العمل داخل هياكل اتحاد المغرب العربي وآخر الإستعدادات لتقديم استراتيجية جديدة للمنظمة، تستجيب لتطلعات الشعوب المغاربية".كما تناول اللقاء "الجهود المبذولة لدعم مبادرة رئيس الدولة، لإيجاد حل سلمي للملف الليبي، يخدم مصالح الشعب الليبي ويعيد الإستقرار للمنطقة"، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.وكان الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش اصدر الأسبوع الماضي بيانا ينفي فيه الاخبار والشائعات حول إقالته من منصبه.وقال الطيب البكوش انه يتعرض لحملة من التشويه تقوم بها جريدة تصدر من فرنسا وتدعمها جهات لها توجهات سياسية معينة.وقال البكوش في بيانه ما يلي " تكثفت في الفترة الأخيرة حملات إعلامية مغرضة تستهدفني كأمين عام لاتحاد المغرب العربي تروّ ج أساسا لإنهاء مهمتي على رأس هذه المؤسسة المغاربية العريقة قصد إرباك الجهود المبذولة من أجل تنشيطها وتطويرها .وهذه الحملة امتداد لحملة صاحبت الترشيح في بدايات السنة الماضية بالتشكيك في قبولي منصب أمين عام لاتحاد المغرب العربي أو بالتلميح إلى إمكانية تراجع رئيس الجمهورية التونسية عن هذا الترشيح.واللافت للانتباه أن مصدر هذه الحملات واحد وهو جريدة الكترونية تبث من فرنسا وتديرها أوساط تخدم مصالح جهات لها أجندات منحازة، وتنقل عنها صحف ومجلات إلكترونية وورقية تونسية عديدة دون تثبٌت من مدى صحة ما تروّجه من أخبار زائفة هدفها أساسا إثارة البلبلة وإرباك خيارات الدولة التونسية ومسار حكومتها وبثّ الفتنة بين مسؤوليها.ومهما يكن من أمر فإن مثل هذه الأراجيف تمس من هيبة الدولة التونسية وسمعة رجالاتها ومصداقيتها مع أشقائها المغاربيين، خاصة وأن هذه الاستهانة بالدولة التونسية قد بلغت حدّا نسبت فيه إحدى الصحف جازمة أن الرئيس التونسي قد اتخذ قرارا بتغيير الأمين العام لاتحاد المغرب العربي .