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Politique

وزارة الدفاع تحيل على البرلمان مشروع قانون يتعلق باحداث ''وسام الوفاء والتضحية ''

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - احالت وزارة الدفاع الوطني على مجلس نواب الشعب مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث "وسام الوفاء والتضحية" الذي يصنف حسب الفصل الاول من مشروع القانون ضمن الاوسمة الوطنية العليا ويمنح اعترافا بالتضحيات ومجازاة للخدمات المدنية والعسكرية المقدمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابية أو التصدي لها وينص مشروع القانون على ادراج امكانية منح "وسام الوفاء والتضحية " الى الافراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة كما يمكن ان يمنح هذا الوسام لمجازاة ضحايا الاعمال إلارهابية أو ألأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية كما يمكن تطبيق هذه الاحكام على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملي للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الاعمال.
وينص الفصل الرابع من مشروع القانون على منح وسام الوفاء والتضحية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وتنشر قائمة المتحصلي على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.




Publié le:2017-02-13 13:17:30

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