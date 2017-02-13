التوقيع بدبي على اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة أنباء الإمارات ووكالة تونس افريقيا للأنباء

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات - تم اليوم الإثنين بدبي (الإمارات العربية المتحدة) التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتعاون الثنائي والتبادل الإخباري بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ووكالة أنباء الإمارات، في إطار "رغبة الطرفين في تعزيز روابط التعاون المهني بينهما في مجال التبادل الإخباري وتركيزهما على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين".



وتنص الإتفاقية على تنظيم برامج تدريبية والتبادل اليومي المجاني للأخبار إضافة إلى تبادل الخدمات الإخبارية عبر التقنيات الجديدة المتوفرة وتبادل الصور والتعاون والتنسيق بين الطرفين وفقاً لمعايير الجهات المختصة والمنظمات الدولية لوكالات الأنباء التي يحمل الطرفان عضويتها حالياً أو تلك التي يحصلان على عضويتها.

كما يلتزم الطرفان الموقعان على هذه الإتفاقية بإيلاء اهتمام مناسب لتغطية المناسبات الوطنية والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية التي تهم الطرف الآخر.

وأكد المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي، في تصريح ل(وات) حرص بلاده على تطوير العلاقات مع البلدان العربية، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقية ، يندرج في هذا الإطار ويهدف الى توفير مرونة أكبر في تبادل الخبرات والنشرات الاخبارية والصور بين الوكالتين .

وذكر بأهمية دور الإعلام وخاصة دور وكالات الأنباء في التوثيق للمناسبات الهامة على غرار القمة العالمية للحكومات التي تنتظم حاليا بدولته، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية ستيسر نقل الأخبار والتعريف بجوانب حول البلدين قد يجهلها الرأي العام كما تعد خطوة أولى ستليها خطوات اخرى على مستوى التدريب وتبادل الخبرات.

ومن جهتها أفادت الرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس افريقيا للأنباء حميدة البور أن هذا الاتفاقية هي تتويج لهاجس مشترك نحو تعزيز التعاون بين البلدين في تبادل الاخبار ومقاطع الفيديو والصور وكذلك في مجال التدريب المشترك.

ولفتت إلى أهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات، بين وكالات الأنباء العربية لاسيما في ظل ما وصفته ب"عصر التشبيك" الذي يفرض هذا النوع من الشراكات التي تساهم في الرفع في مستوى التدريب وتبادل الخبرات، مذكرة بمشاركة وكالة أنباء الامارات في ندوة عقدتها (وات) في تونس في سبتمبر الفارط حول مستقبل وكالات الانباء العربية والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وعلى الدفع بالمجالات التي يمكن ان تطور العمل الوكالاتي.



حلا



Publié le:2017-02-13 15:01:41

