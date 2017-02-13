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Politique

الوضع العام بالبلاد موضوع لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين 13 فيفري 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفين الأمني والاقتصادي حيث تمّ استعراض التحسّن المتواصل للاوضاع الأمنيّة وكذلك الاجراءات التي تشتغل عليها الحكومة للتحكّم في منظومة الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

كما تطرّق اللقاء كذلك للمحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة يومي 14 و15 فيفري بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين السياسيين وفي مقدّمتهم المستشارة أنجيلا ميركل وأهم الفاعلين الاقتصاديين الألمانيين بغاية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



Publié le:2017-02-13 12:25:46

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