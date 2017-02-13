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حراك تونس الإرادة يدين ''حملة الكذب والتشويه المسعورة'' على رئيس الجمهورية السابق

Lundi 13 Février 2017
بــاب نــات - قرر المكتب التنفيذي الموسّع لحراك تونس الإرادة، دعوة الهيئة السياسيّة، إلى "الإنعقاد في 4 مارس 2017، لاستكمال إعداد المؤتمر الأوّل المزمع عقده في موفّى شهر أفريل 2017 ودعوتها للإنعقاد في دورة ثانية، أسبوعا قبل المؤتمر، للمصادقة على أعمال الإعداد النهائية" وفق بلاغ صادر عن الحزب.

وقد تم الإطلاع أثناء إجتماع المكتب التنفيذي الموسع، المنعقد أمس الأحد، "على ما تم إنجازه من خطوات في التحضير المادي والمضموني للمؤتمر.
وتقرّر أن تعرض مشاريع اللوائح للنقاش العام، بين منخرطي الحزب، داخل الأطر الملائمة ودعوة مناضلي الحراك إلى المشاركة في صياغتها وضبط مضامينها".

وعلى صعيد آخر نبه المكتب التنفيذي الموسع مما اعتبره "تفاقم الأزمة الماليّة الإقتصاديّة وانعكاساتها الإجتماعيّة وتخبّط البلاد في أزمة حكم شاملة ومن مخاطر اللجوء المستمر إلى التداين الموجه إلى الإستهلاك، على حساب الإستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى إمعان السلطة التنفيذيّة في التعطيل الممنهج لاستكمال المؤسسات الدستوريّة ودورها في استقرار النظام السياسي المثبت في الدستور"، وفق نص البيان.

وبخصوص الإنتخابات البلدية، أبرز حراك تونس الإرادة أولويّة هذ الإستحقاق الإنتخابي، داعيا إلى ضرورة إنجازها أثناء السنة الجارية (2017)، "لكي تكون مقدّمة فعليّة لبناء الحكم المحلّي والمشاركة الواسعة في تأسيس الحريّة والعيش الكريم".


كما أثار البيان مسألة "ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن وغياب فرص التشغيل وانسداد الآفاق أمام طالبي الشغل"، مستنكرا ما أسماه "استهداف ناشطي الحراك الإجتماعي وتعمّد المماطلة في التعامل مع الإستحقاقات الإجتماعيّة الضروريّة".
وحذر في سياق متصل من "استشراء الفساد في الدولة، لاسيما عقب إصدار وزارة التجهيز للأمر المتعلق بالمسكن الأول" الذي وصفه البلاغ ب"السابقة الخطيرة"، باعتباره "ينم عن شبهة فساد في إطار أزمة حوكمة وعقم في الأداء الحكومي"، حسب ما جاء بيان المكتب التنفيذي لحراك تونس الإرادة.

وفي جانب آخر من بيانه أدان الحزب بشدّة ما اعتبره "حملة الكذب والتشويه المسعورة" على رئيس الحراك ورئيس الجمهورية السابق، منصف المرزوقي، محملا "حزب نداء تونس وممثّليه في قصر قرطاج والحكومة، مسؤولية بث الكراهيّة وزرع أسباب الفتنة وتهديد استقرار البلاد".
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Publié le:2017-02-13 11:35:11

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2 de 2 commentaires pour l'article 138337

Ammar  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2017 à 12h 27m |           
الإعلام الفاسد رجع للدفاع بكل شراسة على النظام الفاسد وكل من ناضل ضد النظام الفاسد بتلفيق الأكاذيب... منذ الكذبة الأزلية الأولى التي أطلقها عمر صحابو في جريدة المغرب في 2011 (المنصف المرزوقي وصل إلى الرئاسة ب 7000 صوت) وهم يكذبون :
-المنصف المرزوقي تحصل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في دائرة نابل 2 على 17825 صوتا وليس 7000 ولم يمر كنائب للمجلس التأسيسي بأكبر البقايا عن دائرة نابل 2 (ارجعو إلى النتائج الرسمية للISIE)
-وصل المرزوقي في 2011 إلى الرئاسة ب400 ألف صوت تقريبا تحصل عليها حزبه الحائز على المرتبة الثانية على النطاق الوطني في انتخابات 2011... مكنته من عقد تحالف مع النهضة و التكتل (تماما مثلما فعل النداء بعد ذلك... لكن البعض مازال يعمل بمقولة حلال عليكم حرام علينا)
-أما في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في 2014 فقط تحصل المرزوقي على قرابة المليون و 400 ألف صوت أي 45 % من أصوات التونسيين...

Mandhouj  (France)  |Lundi 13 Février 2017 à 11h 54m |           
إستكمال المسارات هو الذي سيرسم طريق النمو و الخارطة الإيجابية للتنمية ... على الحكومة أن تفهم هذا .


إذا كانت الورقة القادمة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية خارجة عن المسار المتكامل للعدالة الانتقالي/المصالحة الوطنية فسيكون خرطوشة كبيرة في صدر الثورة و حق الشعب ، و سيكون يمثل سرقة ثانية لثروة الشعب .. ثم التجند الشبابي و الحقوقي سيكون قوي جدا .. الاشكال التونسي هو أن كل الأطراف تتحدث عن ايجابيات المصالحة عامة ، لكن لم يمكن لها أن تضع رؤية مكتملة و توافقية لهذا الجزء من المسار التاريخي ، المصالحة؛ خاصة و أن العقل لا يقبل التجزئة
المسار المتكامل ، للعدالة الانتقالية/ المصالحة ..
من أين يبدأ الحل ؟

- إستكمال المسار الدستوري (هيئات ، محكمة دستورية، قانون اللامركزية ، قانون الانتخابات البلدية و المحلية عامة )،

- وضع رؤية متكاملة ، تحمي الشعب من السرقة الثانية بإسم القانون ، ثم توظيف نتائج المصالحة الاقتصادية و المالية المنبثقة عن المسار المكتمل للعدالة الانتقالية في الاستثمار المحلي .. و هذا ما سيدفع كل الأطراف لتفعيل جدي و جيد للحق الدستوري للجهات المهمشة عبر نظرية التمييز الإيجابي على مستوى التنمية . و قد يدفع أيضا و يخلق مناخ للتأسيس لمنوال تنموي جديد بصفة شاملة أو في عدة قطاعات من النشاط الاستثماري.

كل ما أقوله هنا يظهر أنه سهل .. لكن كيف سيتفاعل السياسي مع هكذا ممكن ؟

يجب الخروج من الحسابات السياسية الرديئة .




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