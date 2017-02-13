نمو قياسي فاق ال 167 بالمائة لعدد الوافدين على مدينتي طبرقة وعين دراهم خلال شهر جانفي المنقضي

وبلغ عدد الوافدين خلال الشهر ذاته 27701، في حين لم يتجاوز هذا العدد من شهر جانفي للسنة الماضية 10370 وافدا، وناهز عدد الليالي المقضاة بذات الجهة نحو 46000 ليلة مقارنة بنحو 1700 ليلة في شهر جانفي من سنة 2016 .
واوعز المندوب الجهوي للسياحة لسياحة بطبرقة هشام المحواشي سبب هذا النمو "لتزامنه مع العطلة المدرسية، وما مثلته التساقطات الثلجية من عامل جذب للسياحة الداخلية، فضلا على ما حققته الجهة من نمو مماثل لدخول الجزائريين خلال عطلة راس السنة الماضية وتأثيرات ذلك على السياحة الداخلية"، واكد في ذات الوقت على ضرورة "البناء على هذه العوامل واستثمار نقاط القوة فيها بتهيئة القطاع السياحي وفق حاجيات ومتطلبات السائح".
Publié le:2017-02-13 10:12:17
Par:mavb2013 (Tunisia )
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