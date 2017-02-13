نمو قياسي فاق ال 167 بالمائة لعدد الوافدين على مدينتي طبرقة وعين دراهم خلال شهر جانفي المنقضي

Lundi 13 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-13 10:12:17

- سجل عدد الوافدين على مدينتي طبرقة وعين دراهم خلال شهر جانفي المنقضي نموا قياسيا فاق 167 بالمائة، كما سجل عدد الليالي المقضاة بالوحدات السياحية بذات الجهة نموا فاق 170 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية، والاول منذ الموسم السياحي 2010، وفق تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة.وبلغ عدد الوافدين خلال الشهر ذاته 27701، في حين لم يتجاوز هذا العدد من شهر جانفي للسنة الماضية 10370 وافدا، وناهز عدد الليالي المقضاة بذات الجهة نحو 46000 ليلة مقارنة بنحو 1700 ليلة في شهر جانفي من سنة 2016 .واوعز المندوب الجهوي للسياحة لسياحة بطبرقة هشام المحواشي سبب هذا النمو "لتزامنه مع العطلة المدرسية، وما مثلته التساقطات الثلجية من عامل جذب للسياحة الداخلية، فضلا على ما حققته الجهة من نمو مماثل لدخول الجزائريين خلال عطلة راس السنة الماضية وتأثيرات ذلك على السياحة الداخلية"، واكد في ذات الوقت على ضرورة "البناء على هذه العوامل واستثمار نقاط القوة فيها بتهيئة القطاع السياحي وفق حاجيات ومتطلبات السائح".