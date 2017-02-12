الامين العام لاتحاد الشغل يؤكد بتوزر ''ان ضرب مصداقية التفاوض هو مصدر التوتر الاجتماعي''

Dimanche 12 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 22:24:26

- أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاحد في توزر، أن ضرب مصداقية التفاوض وتراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها والتزاماتها هي الاسباب الرئيسية للتوترات الاجتماعية، نافيا "سعي المكتب التنفيذي الجديد الى تعطيل الشأن العام من خلال الاضرابات".وأضاف الطبوبي، خلال حفل نظمه نقابيو الجهة، لتكريم أعضاء المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدمتهم الأمين العام السابق حسين العباسي، أن المكتب الجديد سيرفع عدة تحديات منها ما هو داخلي ومنها ما هو في علاقة مع بقية الشركاء الاجتماعيين.وبين انه من بين ابرز التحديات ترتيب البيت الداخلي تطابقا مع أحكام القانون الأساسي الجديد، الذي سيترجم وفق الضوابط القانونية الجديدة وانفتاح المنظمة على محيطها الخارجي والتشبيك مع مكونات المجتمع المدني الى جانب العناية بتكوين الشغالين.وفي ما يخص علاقة الاتحاد بشركائه الاجتماعيين ابرز الطبوبي "أن عديد الملفات يسعى الاتحاد الى حلها أهمها المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص داعيا الشريك الاجتماعي الى الانتهاء من هذا الملف في أقرب الآجال" كما اشار الى مسالة الصناديق الاجتماعية معربا عن الأمل في أن تتوفر الارادة والوضوح في اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.وقال "أن الاتحاد يعمل حاليا على بعث منوال جديد للحوار الاجتماعي يهدف الى المصارحة وطرح الملفات بعمق معتبرا أن المعركة الاقتصادية الى جانب الاستحقاقات الاجتماعية تعد من أكبر المعارك التي يقبل عليها الاتحاد خلال المرحلة القادمة".وعبر الأمين العام السابق حسين العباسي، من جابه عن استعداده للعمل مع المكتب الجديد من خلال تقديم النصح والاستشارة والتفاعل الايجابي مع المنظمة الشغيلة مؤكدا على توفر كل أسباب النجاح للمكتب الجديد بفضل الكفاءات العالية التي يتمتع بها اعضاؤه.ص م