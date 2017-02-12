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Politique

الغنوشي: إذا تمكن أكثر من نصف مليون تونسي من العودة لليبيا سينتهي إشكال البطالة

Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات - قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع موقع « ميدل ايست آي » إن « أكثر من نصف مليون تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا و إذا تمكن هؤلاء من العودة سينتهي إشكال البطالة في البلاد ».

وأضاف راشد الغنوشي في حواره أن إغلاق الحدود التونسية الليبية سيخلق إشكاليات اقتصادية في تونس مثل ما حدث في كل مرة تعطلت فيها حركة المرور بين البلدين إلاّ و توترت الأوضاع في الجنوب التونسي عامة.

كما أوضح الغنوشي بأن العمليات الإرهابية التي حدثت في تونس تم التخطيط لها انطلاقا من ليبيا.

تونس تسعى إلى إنجاح مبادرة السبسي والسيسي وبوتفليقة بخصوص ليبيا
وقال الغنوشي إن تونس تسعى من خلال العلاقات مع الأحزاب الليبية إلى إنجاح المبادرة العربية التي يقودها كل من السبسي والسيسي وبوتفليقة والتي تقوم على تعبئة دول الجوار لحل الأزمة الليبية.


وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بشأن قيادة ديبلوماسية موازية مع ليبيا، أوضح أنها ديبلوماسية شعبية في خدمة الديبلوماسية الرسمية وأنه سيتوقف عن ممارستها إذا أعلمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنها تسبب مشاكل.

Publié le:2017-02-12 21:06:31

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1 de 1 commentaires pour l'article 138320

Mandhouj  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 45m |           
إستكمال المسارات .. ينعش حالة الاستثمار في البلاد .. لكن أيتام التجمع لا يريدون .. الثورة مستمرة و العدالة الانتقالية ضرورة تاريخية لا يمكن الهروب منها ..
محاربة الفساد توفر أموال طائلة للدولة .. على الحكومة أن تكون جادة في حربها على الفساد .. نعرف أن الحرب على الفساد خطيرة مثل الحرب على الارهاب .. لكن الحكومة التي لها تأييد شعبي لا تهزم .. ثم أن تكون الشقيقة ليبيا موحدة و في حالة إستقرار ، سينتفع الشعب الليبي و كل شعوب الجوار .. هذا يعرفه الجميع .

هل حكومة الشاهد جادة في الحرب على الفساد ؟
هل حكومة الشاهد جادة في إستكمال المسارات ؟

من هنا يبدأ حل قضايا البطالة و غيرها ...



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