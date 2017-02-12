الغنوشي: إذا تمكن أكثر من نصف مليون تونسي من العودة لليبيا سينتهي إشكال البطالة

وأضاف راشد الغنوشي في حواره أن إغلاق الحدود التونسية الليبية سيخلق إشكاليات اقتصادية في تونس مثل ما حدث في كل مرة تعطلت فيها حركة المرور بين البلدين إلاّ و توترت الأوضاع في الجنوب التونسي عامة.
كما أوضح الغنوشي بأن العمليات الإرهابية التي حدثت في تونس تم التخطيط لها انطلاقا من ليبيا.
تونس تسعى إلى إنجاح مبادرة السبسي والسيسي وبوتفليقة بخصوص ليبيا
وقال الغنوشي إن تونس تسعى من خلال العلاقات مع الأحزاب الليبية إلى إنجاح المبادرة العربية التي يقودها كل من السبسي والسيسي وبوتفليقة والتي تقوم على تعبئة دول الجوار لحل الأزمة الليبية.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بشأن قيادة ديبلوماسية موازية مع ليبيا، أوضح أنها ديبلوماسية شعبية في خدمة الديبلوماسية الرسمية وأنه سيتوقف عن ممارستها إذا أعلمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنها تسبب مشاكل.
Publié le:2017-02-12 21:06:31
Par:mandhouj (France )
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