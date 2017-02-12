منصف ذويب يعلن اغلاق قاعة CINEVOG لعدم المردودية الاقتصادية

يذكر أن قاعة سينما سيني فوغ في ضاحية الكرم تم افتتاحها الجمعة 20 نوفمبر 2015 .
وتتسع هذه القاعة لأكثر من 400 شخص وهي جزء من مركز ثقافي حرص المخرج التونسي المنصف ذويب على اعادة فتحه وتسميته باسم قاعة سينما سيني فوغ التي تم احداثها منذ سنة 1948 من قبل عائلة لامباردو الإيطالية، واغلقت طيلة 20 سنة لتعود في أبهى حلة، كما كانت جاهزة لاستقبال أحباء الفن السابع خلال الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية .
وقال المنصف ذويب حينها أنها ستكون مكسبا ينضاف للمشهد الثقافي وللسينما التونسية ولشباب منطقة الكرم والمناطق المجاورة لها ليسترجعوا شغفهم بالفن في مختلف تجلياته،
واضاف أن فضاء سيني فوغ يجمع بين مختلف الفنون من خلال ورشات موزعة على كامل الأسبوع، تهتم بالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والرقص، منوها بجهود العديد من الاطراف وخاصة مكونات المجتمع المدني التي ساهمت ماديا ومعنويا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير حسب وصفه.
Publié le:2017-02-12 20:52:57
Par:mandhouj (France )
Sur:زوبعة المرزوقي في فنجان ما تبقّى من النداء