Radio Babnet Tunisie  On Air: Moharem Fouad - Rimchi 3inou  
Culture

منصف ذويب يعلن اغلاق قاعة CINEVOG لعدم المردودية الاقتصادية

Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات - أعلن المخرج منصف ذويب في صفحته على موقع الفايسبوك عن اغلاق المركز الثقافي CINEVOG لعدم المردودية الاقتصادية.

يذكر أن قاعة سينما سيني فوغ في ضاحية الكرم تم افتتاحها الجمعة 20 نوفمبر 2015 .
وتتسع هذه القاعة لأكثر من 400 شخص وهي جزء من مركز ثقافي حرص المخرج التونسي المنصف ذويب على اعادة فتحه وتسميته باسم قاعة سينما سيني فوغ التي تم احداثها منذ سنة 1948 من قبل عائلة لامباردو الإيطالية، واغلقت طيلة 20 سنة لتعود في أبهى حلة، كما كانت جاهزة لاستقبال أحباء الفن السابع خلال الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية .

وقال المنصف ذويب حينها أنها ستكون مكسبا ينضاف للمشهد الثقافي وللسينما التونسية ولشباب منطقة الكرم والمناطق المجاورة لها ليسترجعوا شغفهم بالفن في مختلف تجلياته،
واضاف أن فضاء سيني فوغ يجمع بين مختلف الفنون من خلال ورشات موزعة على كامل الأسبوع، تهتم بالمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والرقص، منوها بجهود العديد من الاطراف وخاصة مكونات المجتمع المدني التي ساهمت ماديا ومعنويا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير حسب وصفه.



Publié le:2017-02-12 20:52:57

cadre-a115a13865707b1f421efaefb29dbcf1-2017-02-12 20:52:57
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138319

Essoltan  (France)  |Dimanche 12 Février 2017 à 21h 07m |           
إنشاء الله ما تصبحشي بيزاريا وإلا قاعة أفراح ...



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138319 6575|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires