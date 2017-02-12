زياد لخضر: الجبهة الشعبية لا تستبعد فرضية الدخول في تحالفات خلال الانتخابات البلدية القادمة

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 15:28:19

- صرح الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، زياد لخضر، الأحد، بأن الجبهة الشعبية لا تستبعد فرضية الدخول في تحالفات مع بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، لخوض غمار الانتخابات البلدية القادمة.وقال لخضر في تصريح اليوم الأحد، لمراسل "وات" بالكاف، لدى إشرافه على افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للرابطة الجهوية للحزب بهذه الجهة، "إن الجبهة تدرس كل الخيارات الممكنة، ولا تستبعد خيار التحالف مع بعض الأحزاب ذات نفس المرجعية الفكرية والسياسية، وكذلك بعض مكونات المجتمع التي تجتمع مع خياراتها الإيديولوجية والسياسية"، على حد قوله.من ناحية أخرى، انتقد المتحدث أداء حكومة يوسف الشاهد"، معتبرا أن الحكومة الحالية "غير قادرة على مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي، وأنها تعول على التداين الخارجي، بما سيزيد، في إضعاف الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن".وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم يعمل، حسب قوله، "على طمس الحقائق"، و"لا يرغب في الكشف عن بعض الحقائق، وخاصة تلك المتعلقة بقتل بعض الخصوم السياسيين، الذين تمت تصفيتهم خلال فترة حكم الترويكا، ومنهم الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد".وفي الشأن الحزبي، دعا لخضر مناضلي "الوطد" إلى توحيد الصفوف على مستوى الجهة وفي كامل البلاد، والعمل على تمكين الحزب من احتلال "المكانة المناسبة" ضمن المشهد السياسي التعددي والديمقراطي، وإلى الالتزام بثوابت العمل السياسي الذي يخدم هذا الخيار، ضمانا للحريات، وتكريسا للتعددية، التي وصفها بالخيار الأفضل لحماية البلاد من التغول، ومن العودة الى مربع الديكتاتورية والاقصاء، على حد تعبيره.ج طي/ ل ش