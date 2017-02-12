Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Ladghat Al 7ayat  
Partis

زياد لخضر: الجبهة الشعبية لا تستبعد فرضية الدخول في تحالفات خلال الانتخابات البلدية القادمة

Dimanche 12 Février 2017
بــاب نــات - صرح الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، زياد لخضر، الأحد، بأن الجبهة الشعبية لا تستبعد فرضية الدخول في تحالفات مع بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، لخوض غمار الانتخابات البلدية القادمة.
وقال لخضر في تصريح اليوم الأحد، لمراسل "وات" بالكاف، لدى إشرافه على افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للرابطة الجهوية للحزب بهذه الجهة، "إن الجبهة تدرس كل الخيارات الممكنة، ولا تستبعد خيار التحالف مع بعض الأحزاب ذات نفس المرجعية الفكرية والسياسية، وكذلك بعض مكونات المجتمع التي تجتمع مع خياراتها الإيديولوجية والسياسية"، على حد قوله.

من ناحية أخرى، انتقد المتحدث أداء حكومة يوسف الشاهد"، معتبرا أن الحكومة الحالية "غير قادرة على مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي، وأنها تعول على التداين الخارجي، بما سيزيد، في إضعاف الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن".
وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم يعمل، حسب قوله، "على طمس الحقائق"، و"لا يرغب في الكشف عن بعض الحقائق، وخاصة تلك المتعلقة بقتل بعض الخصوم السياسيين، الذين تمت تصفيتهم خلال فترة حكم الترويكا، ومنهم الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد".
وفي الشأن الحزبي، دعا لخضر مناضلي "الوطد" إلى توحيد الصفوف على مستوى الجهة وفي كامل البلاد، والعمل على تمكين الحزب من احتلال "المكانة المناسبة" ضمن المشهد السياسي التعددي والديمقراطي، وإلى الالتزام بثوابت العمل السياسي الذي يخدم هذا الخيار، ضمانا للحريات، وتكريسا للتعددية، التي وصفها بالخيار الأفضل لحماية البلاد من التغول، ومن العودة الى مربع الديكتاتورية والاقصاء، على حد تعبيره.
ج طي/ ل ش



Publié le:2017-02-12 15:28:19

cadre-3ba13547bd73f6de083d21763a801ad3-2017-02-12 15:28:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138311



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11866,7

  • (09/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,43479 DT        1$ =2,27915 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/02)   873,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138311 1232|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires