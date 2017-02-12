يوم غضب في وذرف

Dimanche 12 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 14:46:31

- تعيش مدينة وذرف يوم غضب تنديدا بمحاولة الحكومة تنفيذ مشروع مصب الفوسفوجيبس بالمنطقة ، و عاشت البلدة مسيرة ضخمة شارك فيها الاهالي و منظمات المجتمع المدني و الاحزاب السياسية ،، و هناك اصرار واضح على التصدي للمشروع باعتبار امن مادة الفوسفوجيبس التي تلقى في البحر اليوم مصنفة ضمن المواد الخطرة و تهددسلامة السكان و المائدة المائية بالجهة .يذكر ان شارع بورقيبة قد شهد مساء السبت وقفة احتجاجية للتنديد بالمشروع حضرها فاعلون في المجتمع المدني و بعض نواب مجلس الشعب .