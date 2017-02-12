أنقرة: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الغنوشي

Dimanche 12 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 11:15:27

- التقى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بعد ظهر الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي بأنقرة .كان اللقاء بحسب بلاغ لزعيم حركة النهضة مناسبة قدم فيها الغنوشي الشكر للرئيس أردوغان على المشاركة رفيعة المستوى للوفد التركي في مؤتمر الاستثمار تونس2020 الذي انعقد أواخر شهر نوفمبر من السنة المنقضية ، والتي تتنزل ضمن حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات إلى أرفع الدرجات بما يخدم مصالح الشعبين التونسي والتركي .تطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع في المنطقة العربية والدولية على ضوء المتغيرات الحاصلة والجهود المبذولة من أجل إحلال السلام فيهاكما التقى رئيس حركة النهضة بأنقرة ، رئيسَ الحكومة التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية السيد بن علي يلدريم بمكتبه بمقر الحزب وبحضور كل من رياض بالطيب عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالاستثمار ، وياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي .تناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحزبين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين التونسي والتركي ، وقد أشاد راشد الغنوشي بالمشاركة رفيعة المستوى لتركيا في مؤتمر الاستثمار تونس2020 ، والتي من شأنها أن تساعد على جلب الاستثمارات التركية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد التونسي وفرص العمل .في سياق آخر ، تم التطرق أثناء اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة العربية و الدولية والفرص المتاحة لتحقيق السلام في المناطق التي تعاني من النزاعات .