معرض الكتاب الجامعي والثقافي يفتتح يوم الاثنين بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-12 15:09:00

- تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة انطلاقا من الاثنين 13 فيفري "معرض الكتاب الجامعي والثقافي" ليتواصل إلى غاية يوم 26 من الشهر الحالي.وتعد هذه التظاهرة الثقافية موعدا سنويا دأبت على تنظيمه دار الثقافة ابن رشيق ضمن برمجتها القارة في شهر فيفري من كل عام، وهو مناسبة لأحبّاء الكتاب الجادّ والقيّم من جمهور القراء من أساتذة وباحثين وطلبة للحصول، بأسعار منخفضة، على إصدارات باللغتين العربية والفرنسية في مواضيع الفلسفة والفنون والآداب والتاريخ والقانون والاقتصاد بحسب مدير دار الثقافة شكري لطيف.وأضاف مدير دار الثقافة ابن رشيق في تصريح لوات أن هذه الدورة، التي ستفتتح بعد ظهر الاثنين (س16)، ستتخللها أمسيات لتقديم وإمضاء إصدارات تونسية جديدة، وهي "فرصة للقراء لحضور لقاءات مع كُتاّب تونسيين مرموقين".ومن بين اللقاءات المبرمجة في هذا السياق، لقاء مع المؤرخ عميرة علية الصغير لتقديم كتابه الجديد " الإرهاب في تونس، الآباء و الأبناء"، ولقاء مع الأستاذ محمد صالح فليس لتقديم كتابه "سجين في وطني".كما ستقدم الجامعية والباحثة نورة البورصالي بالمناسبة كتابها "بورقيبة والمسألة الديمقراطية".ث/ريم