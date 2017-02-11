إرتفاع عدد المستقيلين من مجلس نواب الشعب نظرا لإلتحقاقهم بمناصب ومهام أخرى إلى 17 نائبا

ويترتب على مجلس نواب الشعب، مباشرة إثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد إستقالة أحد أعضائه، تعويضه حسب الإجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 24 على أنه "عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس"، على غرار ما حصل مع النواب الذين تقدموا بإستقالتهم سابقا.
وأورد مجلس نواب الشعب في بلاغه، قائمة تضم ال 16 نائبا المستقلين والمعوضين:
1-سعيد العايدي عن حركة نداء تونس عوضته هدى سليم
2-خالد شوكات عن حركة نداء تونس وعوضه مروان فلفال
3- لزهر العكرمي عن حركة نداء تونس عوضه الطاهر بطيخ
4-حياة كبير عن حركة نداء تونس عوضها توفيق والي
5- سلمى اللومي الرقيق عن حركة نداء تونس عوضتها لمياء الغربي
6-حمدي قزقز عن حركة نداء تونس عوضته نورة العامري
7 – زياد العذاري عن حركة النهضة عوضته وفاء عطية
8- بثينة بن يغلان عن حركة النهضة عوضها معز بلحاج رحومة
9-ياسين إبراهيم عن آفاق تونس عوضته ريم محجوب
10-نعمان الفهري عن آفاق تونس عوضته ليليا يونس الكسيبي
11-محسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر عوضته ألفة الجويني
12-التوهامي العبدولي مستقل عوضته نزهة بياوي
13- رياض المؤخر عن آفاق تونس عوضته هاجر بالشيخ أحمد
14- إياد الدهماني عن الحزب الجمهوري عوضته فاتن الوسلاتي
15- مهدي بن غربية مستقل عوضته لمياء الدريدي
16- سيدة الونيسي عن حركة النهضة عوضتها كريمة تقاز
Publié le:2017-02-11 20:34:32
Par:langdevip (France )
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