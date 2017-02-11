إرتفاع عدد المستقيلين من مجلس نواب الشعب نظرا لإلتحقاقهم بمناصب ومهام أخرى إلى 17 نائبا

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 20:34:32

- قرر النائب سالم حمدي (عن حركة نداء تونس دائرة سيدي بوزيد)، الإستقالة من مجلس نواب الشعب، إثر إنتخابه رئيسا للهيئة العربية للطاقة الذرية، وسيتم تعويضه من نفس القائمة الإنتخابية التي ترشح عنها في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وأوضح بلاغ صادر اليوم السبت عن مجلس نواب الشعب، أنه بإستقالة النائب سالم حمدي، يرتفع عدد المستقيلين من البرلمان منذ انطلاق أعماله إلى 17 نائبا، التحقوا بمناصب حكومية أو بمهمات سامية في الداخل والخارج.ويترتب على مجلس نواب الشعب، مباشرة إثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد إستقالة أحد أعضائه، تعويضه حسب الإجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.وينص الفصل 24 على أنه "عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس"، على غرار ما حصل مع النواب الذين تقدموا بإستقالتهم سابقا.1-سعيد العايدي عن حركة نداء تونس عوضته هدى سليم2-خالد شوكات عن حركة نداء تونس وعوضه مروان فلفال3- لزهر العكرمي عن حركة نداء تونس عوضه الطاهر بطيخ4-حياة كبير عن حركة نداء تونس عوضها توفيق والي5- سلمى اللومي الرقيق عن حركة نداء تونس عوضتها لمياء الغربي6-حمدي قزقز عن حركة نداء تونس عوضته نورة العامري7 – زياد العذاري عن حركة النهضة عوضته وفاء عطية8- بثينة بن يغلان عن حركة النهضة عوضها معز بلحاج رحومة9-ياسين إبراهيم عن آفاق تونس عوضته ريم محجوب10-نعمان الفهري عن آفاق تونس عوضته ليليا يونس الكسيبي11-محسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر عوضته ألفة الجويني12-التوهامي العبدولي مستقل عوضته نزهة بياوي13- رياض المؤخر عن آفاق تونس عوضته هاجر بالشيخ أحمد14- إياد الدهماني عن الحزب الجمهوري عوضته فاتن الوسلاتي15- مهدي بن غربية مستقل عوضته لمياء الدريدي16- سيدة الونيسي عن حركة النهضة عوضتها كريمة تقاز