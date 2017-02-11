قافلة تحسيسية في القيروان تحت شعار ''الحل بيديك شارك حاسب طالب''

Samedi 11 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 21:05:55

- تحت شعار " الحل بيديك شارك حاسب طالب" نظمت كامل نهار اليوم الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بكل من ساحة الشهداء والفضاء المحيط بمقام الصحابي أبي زمعة البلوي بمدينة القيروان قافلة تحسيسية تندرج في إطار حملتها الوطنية حول أسس ومبادئ الحكومة المفتوحة ودورها في النهوض بالمجتمع .وأوضحت السيدة سلوى بن تقيّة المسؤولة عن هذه القافلة التوعوية لمراسل (وات) بالجهة أن هذه المبادرة موجهة بالأساس الى المواطنين وهي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في المشاركة والشفافية والمساءلة مضيفة أن الهدف منها هو أن يشعر المواطن أنه عنصر فاعل في المجتمع وله الحق في الحصول على المعلومة والنفاذ إليها وفق ما خوّله له القانون الدستوري في 2016، كما أن له حق المشاركة في ابداء الرأي في مختلف البرامج والمشاريع وطنيا ومحليا.وأكّدت من ناحية أخرى أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ستواصل متابعة هذا العمل وإرسائه لدى كافة المواطنين بصفة منتظمة بكامل جهات البلاد.وكان لهذه التظاهرة الأثر الايجابي على المواطنين ولاسيما الشباب الذي حضر بأعداد هامة، واعتبر عدد من الشبان في تصريحاتهم لمراسل (وات) أن نجاح التنمية هو في تمكين الشباب من ممارسة ديمقراطية ابداء الراي في كل المسائل الوطنية سواء كانت سياسية أو تنموية.مر/جود