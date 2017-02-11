الإمارات ترفع القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للتونسيين الراغبين في دخول أراضيها

Samedi 11 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 20:20:02

- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للتونسيين الراغبين في دخول أراضيها.وذكرت الوزارة، في بلاغ إعلامي، أن السلطات المختصة بدولة الإمارات أبلغتها رسميا اليوم السبت برفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة لحاملي الجنسية التونسية.وحسب البلاغ يُمكن بمقتضى هذا القرار للراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات تقديم مطالبهم مستوفاة الوثائق وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، إلى القسم القنصلي بسفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس.وإعتبرت الوزارة مبادرة رفع القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للتونسيين الراغبين في دخول الاراضي الاماراتية " تتويجا لسلسة الاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع عدد من سامي المسؤولين الإماراتيين، وخصوصا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في مناسبات متعددة آخرها الزيارة التي أداها إلى أبو ظبي يومي 1 و2 فيفري الجاري.ومن شأن هذه المبادرة أيضا " دعم روابط الأخوة التي تجمع البلدين وإعطاء دفع لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين، وفق ذات البيان.عزيز