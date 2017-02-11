نشوب حريق بجامع ''عبد الرحمان'' في بنزرت المدينة لم يسفر عن أية خسائر بشرية

Samedi 11 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-11 19:49:04

- نشب ظهر اليوم السبت، حريق ضخم بجامع عبد الرحمان الواقع بمنطقة "المدّة" في بنزرت المدينة ولم يقع تسجيل أيّة خسائر بشرية ، في ما تمّ إحصاء احتراق 50 زربية و20 حصيرة و 11 مصحفا شريفا ، وفق تأكيد العقيد بالحماية المدنية بالجهة خميس بن علي .وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية حال ما تم اخطارها بنشوب الحريق استنفرت كل الوسائل اللوجستية المطلوبة والبشرية وتمكنت من التدخل في الابان والسيطرة على الحريق الذي لازالت أسبابه المباشرة غير معلومة ، وتمّ اخماده في زمن قياسي خاصة وان الجامع المذكور يقع في منطقة سكنية بوسط المدينة العتيقة.يشار الى ان المصالح الامنية التابعة لمركز بنزرت المدينة تعهّدت بالبحث في اسباب اندلاع الحريق .مر/أم