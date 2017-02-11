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وزيرة المرأة تسلم بولاية سليانة 24 إشعار تمويل لمشاريع نسائية في قطاعات مختلفة

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - سلَمت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، بمناسبة زيارة العمل التي أدتها اليوم السبت الى ولاية سليانة 24 إشعار تمويل لمشاريع فردية لفائدة نساء ينوين الانتصاب للحساب الخاص في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات.

وتمثل هذه الدفعة من المشاريع الصغرى البالغة قيمتها 130 ألف دينار والتي ستوفر 22 موطن شغل، القسط الثَاني من التمويلات المرصودة لولاية سليانة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الذي أقرَته وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة ويتضمن 62 مشروعا لنساء الجهة تمَت المصادقة على تمويلها بكلفة جملية قدرها 290 ألف دينار.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إبَان زيارته الأخيرة للولاية إشعارات قسطها الأوَل البالغة كلفته 160 ألف دينار.

وأكَدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية التفكير في المشاريع المجددة التي تتلاءم وحاجيات التنمية الجهوية، مشددة على ضرورة السهر على ضمان ديمومتها بحسن التصرُف فيها والعمل على تطويرها.
وأشارت في هذا السياق الى الامكانات التي تتوفر عليها ولاية سليانة سيما في المجال الثقافي والبيئي والتراثي والسياحي والفلاحي التي يمكن أن تشكل منطلقا للمشاريع ذات القيمة التشغيلية العالية وبإمكانها الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية في الجهة.
وفي لقائها بإطارات الوزارة العاملة بولاية سليانة اطَلعت السيدة نزيهة العبيدي على واقع قطاعات المرأة والاسرة والطفولة وخاصة ما يتعلَق بنقص الاطار والتجهيزات.

وتعرَفت قبل ذلك على نشاط كل من قرية الأطفال // س و س // والمركز الجهوي للإعلامية الموجَهة للطفل لتختتم زيارتها بتدشين // إذاعة واب كوزيرا // بنادي الأطفال بكسرى التي بلغت كلفة تجهيزاتها السمعية حوالي 16 ألف دينار.
كنز


Publié le:2017-02-11 18:06:53

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