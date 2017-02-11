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Politique

ميركل : أدعو إلى تصنيف تونس دولة آمنة في قانون اللجوء الألماني

Samedi 11 Février 2017
وكالات - حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على إسراع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى تونس. وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، إنها تعتزم خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الثلاثاء المقبل لبرلين بحث مسألة إسراع إجراءات إعادة التونسيين المرفوض طلبات لجوئهم إلى بلدهم، خاصة المصنفين "خطيرين" أمنيا. وأشارت ميركل في ذلك إلى منفذ هجوم الدهس في برلين، التونسي أنيس العامري.

يذكر أن السلطات الألمانية لم تتمكن من ترحيل العامري المشتبه في صلته بالإرهاب إلى تونس بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية له. وتحدثت ميركل في رسالتها عن "موقف إيجابي للغاية" للحكومة التونسية في تحسين سبل التعاون في هذا الأمر.

ودعت ميركل مجددا إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها "دول منشأ آمنة" لإسراع إجراءات الترحيل.

وفي إشارة إلى مقترحات بتأسيس مخيمات لاستقبال اللاجئين في شمال إفريقيا، قالت ميركل إنه يتعين "مناقشة الإمكانيات المتاحة في إطار من الاحترام المتبادل والهدوء".



Publié le:2017-02-11 14:04:29

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