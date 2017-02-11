ميركل : أدعو إلى تصنيف تونس دولة آمنة في قانون اللجوء الألماني

يذكر أن السلطات الألمانية لم تتمكن من ترحيل العامري المشتبه في صلته بالإرهاب إلى تونس بسبب عدم توفر أوراق ثبوتية له. وتحدثت ميركل في رسالتها عن "موقف إيجابي للغاية" للحكومة التونسية في تحسين سبل التعاون في هذا الأمر.
ودعت ميركل مجددا إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها "دول منشأ آمنة" لإسراع إجراءات الترحيل.
وفي إشارة إلى مقترحات بتأسيس مخيمات لاستقبال اللاجئين في شمال إفريقيا، قالت ميركل إنه يتعين "مناقشة الإمكانيات المتاحة في إطار من الاحترام المتبادل والهدوء".
Publié le:2017-02-11 14:04:29
Par:BenMoussa (Tunisia )
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