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310 مؤسسات إقتصادية في ولاية المنستير مرتبطة بشبكات النفاذ متعددة الخدمات ذات السعة العالية بالألياف البصرية

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - تعد ولاية المنستير حاليا 310 مؤسسات إقتصادية مرتبطة بشبكات النفاذ متعددة الخدمات ذات السعة العالية بالألياف البصرية التي توفرها شركة اتصالات تونس، وفق ما ذكره المدير الجهوي لاتصالات تونس بالمنستير حمادي عقير.

واوضح عقير لمراسلة (وات) بالجهة ان "العدد الجملي للموزعات البالغ بين 50 و90 موزعا سيرتفع مع موفى سنة 2017 لتغطية حوالي 70 في المائة من الجهة بخطوط الألياف البصرية، وذلك بعد انجاز 40 موزعا جديدا بكلفة جملية قدرت بحوالي 3 مليون دينار، ضمن برنامج الشركة لتحديث البنية التحتية لشبكات النفاذ متعددة الخدمات ذات السعة العالية بالألياف البصرية".

وذكر ان "عدد محطات الهاتف الجوال الرقمي لشركة اتصالات تونس بولاية المنستير يبلغ حاليا 37 من الجيل الرابع من مجموع 120 محطة، مقابل 110 محطات سنة 2016 ، وتغطي محطات الهاتف الرقمي من الجيل الثالث التي توفرها اتصالات تونس على مستوى ولاية المنستير حوالي 97 في المائة من جملة 120 محطة، وبرمجت الشركة انجاز 15 محطة جديدة باعتماد يقدر حوالي 2 مليون دينار، مع موفي السنة الجارية".
وبلغ عدد المشتركين لدى اتصالات تونس في خدمة النفاذ بالسعة العالية أو خطوط الانترنات اللامتوازنة (ADSL) 30 ألف و850 مشتركا إلى غاية الآن، مقابل 28 ألف مشترك سنة 2016، أي بنسبة تغطية فاقت 60 في المائة.
واعرب عن رغبة شركة اتصالات تونس "في الوصول، خلال السنة الجارية، إلى تحقيق رقم 32 ألف مشترك في مختلف مناطق ولاية المنستير، خاصة مع توفر 44 مركز تقني"، مشيرا الى ان "عدد المشتركين لدى اتصالات تونس في شبكة الهاتف القار ارتفع إلى حوالي 50 ألف مقابل 48 ألف سنة 2016".
وبين ان "شركة اتصالات تونس بولاية المنستير تواصل تدعيم شبكة فضاءاتها التجارية من ذلك مشروع تهيئة فضائها التجاري بشارع الأرض بالمنستير، الذي تقدر كلفة أشغاله الجملية 200 ألف دينار، والتي تقدمت بنسبة 50 في المائة وينتظر استكمالها نهاية مارس 2017، وذلك لمزيد تحسين جودة الخدمات والاستقبال، علاوة على انطلاق أشغال نقل مقر الفضاء التجاري لاتصالات تونس بكلّ من المكنين وجمال إلى مقرات أكثر قربا من المواطن بكلفة جملية تبلغ 300 ألف دينار والتي تقدم انجازها بنسبة 5 في المائة على أن تستكمل في موفى جوان 2017".

واضاف ان الفضاءات التجارية لاتصالات تونس بالجهة والبالغ عددها حاليا 10 "ستتدعم بإثنين في كلّ من طبلبة والبقالطة، وهي مشاريع حاليا في مرحلة دراسة الموقع، في حين تدرس الإدارة الجهوية لاتصالات تونس بالمنستير ملفين بشأن إمكانية إحداث فضاء تجاري في منزل فارسي وآخر في خنيس".

Publié le:2017-02-11 15:16:13

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