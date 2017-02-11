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الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من 6 عناصر في معتمدية البقالطة من ولاية المنستير

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير أمس الجمعة، من الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من 6 عناصر تترواح أعمارهم بين 19 و51 سنة تنشط بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت، أن عناصر هذه الخلية اعترفوا أثناء التحري معهم، بتعمدهم نعت أعوان الأمن "بالطواغيت"، الى جانب تواصلهم مع عناصر إرهابية متواجدة بليبيا وتمجيدهم لما يسمى بتنظيم "داعش الإرهابي".

واضاف البلاغ انهم اعترفوا ، ب"استقطاب عديد العناصر التكفيرية لتسفيرهم إلى سوريا عبر ليبيا وقيامهم بتدريبات قتالية في أماكن نائية ومنزوية بمنطقة البقالطة للإفلات من المراقبة الأمنية"، كما صرحوا أنهم "كانوا يعتزمون الالتحاق ببؤر التوتر في مالي وليبيا".
وقد اذنت النيابة العمومية بالمنستير بعد مراجعتها ، لفرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالمنستير بالاحتفاظ بكافة عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "الانضمام إلى تنظيم إرهابي".



Publié le:2017-02-11 13:03:58

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