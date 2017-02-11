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3 مشاريع كبرى للمحافظة على الموارد الطبيعية بسيدي بوزيد

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - تم تخصيص 3 مشاريع كبرى بسيدي بوزيد متعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية تشمل كل من المحمية الطبيعية بجبل ريحانة من معتمدية الرقاب، والحديقة الوطنية بجبل مغيلة من معتمدية جلمة، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات بالجهة عبد الباسط خصخوصي لمراسلة (وات) بالجهة.

ويتمثل المشروع الاول في "التصرف المندمج في المشاهد بمغيلة جلمة" ويشمل الحديقة الوطنية بجبل مغيلة ومنطقتي سلتة وزغمار (وهو حاليا في المرحلة الاخيرة من الدراسة) وسيتضمن استراتيجية متكاملة لحماية الغابات من الانجراف وتحسين ظروف عيش المتساكنين واحداث بنية تحتية وتهيئة المسالك الفلاحية.

اما المشروع الثاني فيشمل كل من المحمية الجبلية بجبل ريحانة بمعتمدية الرقاب والحديقة الوطنية بجبل مغيلة في الجزء التابع لعمادة العيون من معتمدية السبالة وهو "مشروع التصرف في الموارد الطبيعية" الذي يتكون من دراسة لمثال التهيئة باعتمادات قدرت ب 20 مليون دينار وسيتم خلاله تسييج جزء من الحديقة ومن المحمية وتحسين البنية التحتية وانجاز مسالك فلاحية وتزويد المتساكنين بالماء الصالح للشرب وبناء بوابات ومرفق استقبال ومتحف بيئي واعادة توطين حيوانات منقرضة واحداث مشاريع صغرى دارة للدخل للمحيطين بالحديقة واحداث ابراج مراقبة.

اما المشروع الثالث فيخص محمية جبل مغيلة وهو "التصرف في الموارد الطبيعية" ويعتبر تتمة للمشروع الاول ليشمل بقية اجزاء الحديقة، الا ان العمل معلق حاليا في الحديقة الوطنية بجبل مغيلة الى غاية استتباب الامن فيها لكونها منطقة عسكرية مغلقة.
تجدر الاشارة الى ان الحديقة الوطنية بجبل مغيلة تابعة لمعتمديتي جلمة والسبالة وتمسح 16249 هكتارا واهم النباتات الموجودة بها هي الصنوبر الحلبي والعرعار واللنج والاكليل، واهم الحيوانات الضبع والضربان والقنفد، اما المحمية الطبيعية بجبل ريحانة من معتمدية الرقاب فتبلغ مساحتها 2000 هكتار وتتميز بنبات البطوم والجداري والحلاب والزيتون الجبلي والاكليل وبحيوانات الضبع والضربان والقندي والعقاب والورل.



Publié le:2017-02-11 15:09:11

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