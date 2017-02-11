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Politique

الجهيناوي يبحث مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا

Samedi 11 Février 2017
بــاب نــات - بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، اليزابيث غيغو، المسائل المتعلقة بالعلاقات التونسية الفرنسية في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الفلسطينية وسبل مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا.

ووفق بلاغ إعلامي قدم الجهيناوي خلال اللقاء بسطة عن المبادرة التونسية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا، مبرزا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الفرقاء الليبيين على انتهاج سبيل الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة التي يشهدها هذا البلد تحت مظلة الأمم المتحدة.
من جهتها عبرت غيغو عن تقديرها لموقف تونس من الأزمة في ليبيا، مؤكدة بدورها على أن إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا سيمكن من الحد من المخاطر الإرهابية التي تهدد دول المنطقة ومحاربة ظواهر الهجرة السرية والجريمة المنظمة في البحر الأبيض المتوسط.
وتناول اللقاء أيضا مختلف المبادرات الهادفة إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية وخصوصا نتائج مؤتمر للسلام المنعقد مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكانت غيغو قد التقت اليوم الجمعة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وبحثت معه المسائل المتعلقة بتنفيذ وعود الاستثمار التي أعلنتها فرنسا خلال مؤتمر الاستثمار "تونس 2020 " وبرنامج التعاون البرلماني الثنائي بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الفرنسي ومزيد تشجيع السياح الفرنسيين على القدوم الى تونس.
وتندرج زيارة غيغو، التي ترأس أيضا مؤسسة أناليند الأورومتوسطية لحوار الثقافات، في إطار مشاركتها في الندوة الأولى لوزراء الثقافة بدول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط المنعقدة بتونس.



Publié le:2017-02-11 00:05:34

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