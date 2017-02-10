يوسف الشاهد يطلع على سير نشاط الادارة العامة للديوانة

وأفاد مدير عام الديوانة أن رئيس الحكومة ثمّن نجاح العملية النوعية التي قامت بها اليوم الفرقة البحرية للديوانة بصفاقس والتي تمثلت في الكشف عن عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر المقلدة غير الصالحة للاستهلاك والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار في انتظار استكمال باقي الأبحاث.
ونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بالمجهودات التي تقوم بها الديوانة التونسية حاثـا إياها على مزيد اليقظة ومواصلة العمل سيما في مجال مقاومة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من كل المظاهر السلبية.
كما أكد المدير العام للديوانة حرص هذا السلك على مواصلة التصدي لمظاهر الفساد والضرب على أيدي العابثين بالاقتصاد الوطني واستخلاص الأموال الراجعة بالنظر للدولة من خلال استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم حسب ذات البلاغ.
Publié le:2017-02-10 20:45:01
Par:lechef (Tunisia ) Par Mobile
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