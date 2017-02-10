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Economie

إنجاز محطة هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية في تالة من ولاية القصرين خلال 2017

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - من المنتظر أن يتم خلال سنة 2017 ، إنجاز مشروع محطة هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة مركّزة تبلغ 230 ميغاوات في منطقة "الأحواش " بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، وفق ما أفاد به معتمد تالة جوهر الشعباني .

وأوضح الشعباني اليوم الجمعة في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذا المشروع المبرمج منذ نوفمبر2015 وتبلغ الاعتمادات المخصصة له 35 مليون أورو أي ما يعادل 89ر84 مليون دينار، قد أوكلت مهمة إنجازه لإحدى الشركات الفرنسية المستثمرة في مجال الطاقات المتجددة تحت إشراف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مبرزا أن الدراسات الفنية للمشروع بصدد الانجاز وأنه يجري حاليا العمل على استكمال مختلف الاجراءات المتعلقة بتغيير صبغة قطعة الأرض التي تم اختيارها للمشروع.
وأكّد أن هذه المحطة التي تعدّ الأولى من نوعها في الجهة من شأنها أن توفّر عددا هاما من مواطن الشغل الظرفية والقارة لمتساكني عمادة "ولجة الظلّ " والمناطق المتاخمة لها ، مشيرا الى أنه وقع الاختيار على معتمدية تالة بعينها لانجاز هذا المشروع لأنها تتمتّع برياح قوية وسريعة قادرة على توليد الطاقة الكهربائية، وفق تصريحه.
ولفت الى أن والي الجهة عقد أواخر شهر جانفي المنقضي في مقر الولاية ، جلسة عمل مع مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع بغية التسريع في إنجازه وأنه عّبر عن استعداده للتدخل لدى السلط المركزية لمختلف الوزارات المعنية بهدف التعجيل من تمكين الشركة المكلفة بانجاز المشروع من مختلف التراخيص والموافقات المبدئية المطلوبة، بحسب قوله.



Publié le:2017-02-10 20:45:55

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