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Politique

الجهيناوي يتلقى دعوة من سفيرة الصين بتونس لحضور إجتماع وزاري رفيع المستوى ببيكين يوم 14 ماي القادم

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - تلقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الجمعة بسفيرة جمهورية الصين الشعبية بتونس بيان يانهوا، دعوة لحضور الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي سيعقد بالعاصمة الصينية بيكين يوم 14 ماي القادم، في إطار مبادرة "حزام وطريق الحرير".

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، متابعة تقدم سير المشاريع التي تنفذها الصين بتونس، في إطار التعاون الثنائي، بالإضافة إلى سبل تطوير الاستثمارات الصينية بتونس خاصة في مجالات البنية التحتية.
وتطرق الطرفان كذلك إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة، وإتفقا على ضرورة تكثيف التشاور الثنائي، وتبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين.
يذكر أن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، كان أعلن في سبتمبر وأكتوبر 2013، عن مبادرة "الحزام الإقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الـ 21"، بهدف تعزيز الحوار والتواصل والمبادلات التجارية مع دول العالم.
وتشارك 70 دولة ومنظمة دولية في هذه المبادرة، كما وقعت 30 دولة اتفاقيات تعاون مع الصين خلال السنوات الثلاث الماضية.



Publié le:2017-02-10 23:07:56

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