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Economie

تخصيص 50 مليون دينار لتغطية ''المناطق البيضاء'' بالانترنات

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف" إن الدولة قد رصدت 50 مليون دينار لتغطية الخسائر التي سيتحملها مزودو الانترنات في تغطية "المناطق البيضاء" ب80 عمادة حدودية بخدمات الشبكة العنكبوتية".

وأكد معروف خلال جلسة استماع، عقدتها، اليوم، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية، بمجلس نواب الشعب، أن إحداث هيكل يشرف على انجاز المشاريع الرقمية هو السبيل الوحيد لدفع نسق تقدم المشاريع المعطلة مشددا على ضرورة ان يتمتع هذا الهيكل بالشرعية، والقدرة على تمويل المشاريع بشكل سريع، وعلى استقطاب الكفاءات.

وأوضح، أن إستراتيجية الوزارة في هذا المجال تقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية وارساء منظومة "تونس الذكية" والإدارة الالكترونية والاستعمالات والتجديد.
كما تعكف الوزارة على مراجعة مجلة الاتصال بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل، من أجل صياغة "مجلة الاقتصاد الرقمي" التي من بين اهم اهدافها مكافحة "الجريمة السيبرنية" على حد قوله.
واشار معروف الى أن الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون للمساعدة على بعث وتطوير المؤسسات الناشئة مبرزا ان توفير اطار قانون لمثل هذه المشاريع من شانه ان يساعد على استقطاب الشركات العالمية المنتجة للأجهزة الالكترونية.
ومن جانبه اوضح كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي، في رده على أسئلة أعضاء اللجنة، "أن الهيئة الوطنية للاتصالات ستتعاقد مع ما أسماه بـ "مقاولات أنترنات" من أجل تركيز بنية ألياف بصرية في الجهات بما يساعد على بعث مواطن شغل بالمناطق الداخلية.

وأوضح الدبابي أنه يتم العمل، مع وزارة البيئة والشؤون المحلية خلال السنتين القادمتين، على إرساء منظومة معلومات خاصة بالبلديات من أجل ربطها ببعضها ومن ثمة ربطها بسلطة الإشراف فيما ستتمتع المحاكم بمختلف جهات البلاد بهذه المنظومة على أن يتم بعث مركز أرشفة بكل ولاية وذلك في اطار تقريب الخدمات من المواطن.

Publié le:2017-02-10 22:03:22

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