قانون اللجوء في تونس محور لقاء بين يوسف الشاهد ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 18:59:09

- تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر اليوم الجمعة، بدار الضيافة بقرطاج، مع رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسين، الذي أطلعه على الحملة التي أعدها المعهد لمناصرة قانون اللجوء في تونس، والتي يشرف عليها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وأفاد بن حسين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، "بأن الحملة تهدف الى رفع الوعي لدى عديد الأطراف من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وكذلك وسائل اعلام، لإعتماد قانون اللجوء المعروض على الحكومة، باعتباره سيساهم في دعم المدّ التضامني الذي قامت به تونس سنة 2011 مع اللاجئين، كما سيحوّل ما جاء في الدستور الى تشريع هام وتقدمي، يضمن حماية حقيقية للاجئين، ويجعل من تونس أول بلد عربي يعتمد مثل هذا القانون المتناغم مع التشريعات الدولية".وقد رافق رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، كل من نبيل بختي رئيس قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، وهاجر حبشي مديرة البرامج بالمعهد.