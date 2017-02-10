يوسف الشاهد يستقبل الرئيس المدير العام لمجموعة ''التجاري وفا بنك'' المغربية

وإثر اللقاء، أفاد المسؤول البنكي أنه استعرض مع رئيس الحكومة تجربة التعاون المثمر من خلال مؤسسة "التجاري بنك تونس" منذ 12 سنة، مؤكدا التزام المجموعة البنكية بمواصلة تعميق التعاون وتعزيز الاستثمار في المجال.
ويناهز الحجم المالي للبنك حاليا 180 مليون أورو.
وأبرز محمد الكتاني الحرص الكبير الذي لمسه لدى حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتطوير التعاون مع مجموعة "التجاري وفا بنك" بما يعمق الإفادة للاقتصاد التونسي، لا سيما عبر دعم المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لما توفره من مواطن شغل للشباب في جميع جهات البلاد، مؤكدا استعداد البنك لتهيئة كافة الظروف وتسخير كل الإمكانيات للغرض.
وذكر الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" أن مجموعته تعكف على اعداد خطة عمل مشتركة من أجل فتح آفاق واسعة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عبر استكشاف الفرص، واكتساح أسواق جديدة على الصعيد الإفريقي لا سيما في الدول الإفريقية الـ14 التي تتمركز فيها فروع "التجاري وفا بنك"، حسب ذات البلاغ.
Publié le:2017-02-10 18:54:56
Par:Fawz Zia (Tunisia )
Sur: تسجيل 276 إعتداء بدنيا ولفظيا على الأمنيين سنة 2016