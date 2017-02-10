يوسف الشاهد يستقبل الرئيس المدير العام لمجموعة ''التجاري وفا بنك'' المغربية

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 18:54:56

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ظهر الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" المغربية محمد الكتاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وإثر اللقاء، أفاد المسؤول البنكي أنه استعرض مع رئيس الحكومة تجربة التعاون المثمر من خلال مؤسسة "التجاري بنك تونس" منذ 12 سنة، مؤكدا التزام المجموعة البنكية بمواصلة تعميق التعاون وتعزيز الاستثمار في المجال.ويناهز الحجم المالي للبنك حاليا 180 مليون أورو.وأبرز محمد الكتاني الحرص الكبير الذي لمسه لدى حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتطوير التعاون مع مجموعة "التجاري وفا بنك" بما يعمق الإفادة للاقتصاد التونسي، لا سيما عبر دعم المشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لما توفره من مواطن شغل للشباب في جميع جهات البلاد، مؤكدا استعداد البنك لتهيئة كافة الظروف وتسخير كل الإمكانيات للغرض.وذكر الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" أن مجموعته تعكف على اعداد خطة عمل مشتركة من أجل فتح آفاق واسعة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عبر استكشاف الفرص، واكتساح أسواق جديدة على الصعيد الإفريقي لا سيما في الدول الإفريقية الـ14 التي تتمركز فيها فروع "التجاري وفا بنك"، حسب ذات البلاغ.