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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الليبية السابق.

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الجمعة 10 فيفري 2017 بقصر قرطاج، محمود جبريل، رئيس الحكومة الليبية السابق.
وتناول اللقاء تطورات الملف الليبي والمبادرة التي تقودها تونس للمساعدة على إيجاد حلّ سياسي عبر الحوار والتوافق يُعجّل بإنهاء الأزمة في ليبيا إضافة إلى التطرّق إلى عدد من ملفات التعاون التي تهمّ البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.

وأكد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على علاقات الأخوة العريقة والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مبرزا حرص تونس على مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تشجيعهم على الحوار ونبذ الخلافات وتقديم التنازلات لبناء الدولة الليبية.
من جانبه، عبّر محمود جبريل عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية وعن تقديره البالغ للمبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة الليبية مُكبرا جهود رئيس الدولة وحرصه الشديد على إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة من خلال تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار ليبي- ليبي شامل تشارك فيه مختلف مكونات المشهد الليبي.
وثمّن محمود جبريل، في هذا السياق، مساعي رئيس الجمهورية لتوحيد مختلف المسارات لحلّ الأزمة الليبية مبديا تفاؤله بنجاح هذه المبادرة التي من شأنها أن تساعد الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتفرغ لبناء دولة ليبية تسع جميع أبنائها.




Publié le:2017-02-10 15:20:46

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