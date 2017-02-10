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Sécurité

تسجيل 276 إعتداء بدنيا ولفظيا على الأمنيين سنة 2016

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - أفاد المتحدث باسم الأمن الوطني وليد حكيمة، بأن ظاهرة الإعتداء لفظيا وبدنيا على الأمنيين "قد تفاقمت في الفترة الأخيرة"، وفق تقديره، حيث تم تسجيل 276 إعتداء على الأمنيين سنة 2016 ، مقابل 241 سنة 2015 ، أي بفارق 35 إعتداء، وهو ما يمثل نسبة 12.
7 بالمائة.
وأوضح حكيمة، خلال اللقاء الإعلامي الشهري لوزارة الداخلية، الذي إنعقد اليوم الجمعة بمقر الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة، أن هذه الإحصائيات تتعلق بالأعوان والإطارات المنتمين لسلك الأمن الوطني، وهي تعد "مرتفعة" مقارنة ببقية الدول، حسب تعبيره.

كما أشار في هذا الصدد، إلى أن عائلات الأمنيين مستهدفة بدورها، بعد ما تم تسجيله من إعتداءات على الأملاك الخاصة للإطارات والأعوان، مبينا أن الإعتداءات على عائلات الأمنيين شهدت تقلصا بين سنتي 2015 و2016 ، وناهز عددها 43 إعتداء.
وأكد بخصوص التحركات الإحتجاجية المسجلة، أنها تراجعت من 1062 تحركا في شهر جانفي 2016 ، إلى 360 تحركا في شهر جانفي 2017 ، تم خلالها تسجيل اعتداءات على منشآت ووسائل عمل أمنية.

من جهة أخرى، تم خلال اللقاء، تقديم أهم تدخلات الحماية المدنية في مجال النجدة والإنقاذ في اليومين الأخيرين، بعدد من مناطق الشمال الغربي التي شهدت هطولا للأمطار وتساقطا للثلوج، الى جانب التأكيد على أن ارتفاع المخزون المائي للسدود لا يشكل خطرا، وأن الوحدات بصدد متابعتها مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.



Publié le:2017-02-10 15:00:21

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