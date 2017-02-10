وزارة الصحة تذكر بأن إحداث صيدليات جديدة بالبلديات الجديدة يخضع أساسا إلى الأولوية على قائمة الانتظار

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 16:10:53

- ذكرت وزراة الصحة، في بلاغ لها، بأن إحداث صيدليات بيع بالتفصيل بالبلديات الجديدة، يتم وفقا لجملة من التراتيب أهمها اعتماد الأولوية حسب قائمة الانتظار بالنسبة للبلديات المتفرعة عن بلديات قديمة أو معتمديات تفتقر لصيدليات.وأوضح البلاغ الصادر مساء أمس الخميس، أنه سيتم إعتماد قائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية المذكورة مع احترام الترتيب الوارد بها، بالنسبة لإحداث صيدليات نهارية ببلديات جديدة تابعة لمعتمدية لاتوجد بها صيدليات نهارية ، ودعوة صاحب الأولوية بقائمة الإنتظار على مستوى البلدية القديمة التي تفرعت عنها بلدية جديدة لاتمام ملف إحداث صيدلية ليلية بها إذا لم تتوفر بها.واستثنت الوزارة من هذه الترايتب، إحداث صيدلية ليلية بالبلديات الجديدة غير المتفرعة عن بلديات قديمة، الذي يبقى، حسب البلاغ، " حرا أي أنه لا تتم فيه مراعاة الشرط العددي للسكان بالبلدية المذكورة ولا الرجوع لأي قائمة انتظار".كما ذكرت الوزارة بأن الاستتجابة لمطالب الصيادلة الذين سبق لهم إرسال ملفات لطلب إحداث صيدليات ليلية بالبلديات الجديدة غير المتفرعة عن بلديات قديمة، ستتم وفق الاجراءات المتعلقة باعتماد المطالب التي تحتوي ملفا كاملا يشمل جميع الوثائق المطلوبة للإحداث الفوري لصيدليات البيع بالتفصيل والترتيب الزمني لتلقي هذا المطالب الواردة على وزارة الصحة.ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، كان قد عبر في بيان أصدره مساء أمس "عن رفضه التعامل التمييزي حيال الصيادلة وحرمانهم الممنهج من التسجيل على قائمة الانتظار خاصة أن العديد من صيادلة الليل أو النهار يمرون بظروف مهنية وحياتية صعبة " ويحق لهم، حسب نص البيان، على غرار بقية الصيادلة من مختلف الأصناف الأخرى التقديم من أجل وضعية أفضل.واعتبر أن "مشكل قائمة الانتظار معقد ويجب معالجته بكثير من الحذر والعدالة والتخلي عن الحلول الجذرية في التعامل مع هذا الملف".