شركة سامسونغ تركز مختبرها الهندسي الرابع في تونس بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 14:38:03

- اختارت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة لتركز فيها، أمس الخميس، مختبرها الهندسي الرابع في تونس بما يعكس الثقة الكبرى التي تضعها الشركة في الكفاءات التونسية الشابة ويؤكد ثراء الزاد المعرفي لدى الطلبة المسجلين في المدرسة، وفق ما أفاد به مسؤول التسويق والاتصال بسامسونغ تونس، آزر جعفورة.وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج "هوب فور يوث" (أمل للشباب) الذي تهدف من خلاله سامسونغ الى تمكين الشباب من التكنولوجيا والدعم الضروريين، وتثمين ودفع مواهبهم قصد المساهمة في بناء عالم أفضل، مؤكدا ان مختبر سامسونغ يتوفر على التجهيزات والابتكارات التكنولوجية الحديثة الحاملة لعلامة سامسونغ والتي من شأنها تقديم الدعم والمساندة التقنية لطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ومساعدتهم على إبراز إمكانياتهم ومواهبهم وتدعيم قدراتهم المهنية.يذكر ان المختبر الهندسي الذي قامت سامسونغ تونس بتركيزه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة يعد المختبر الرابع بعد تدشين أول مختبر في المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا منذ اربع سنوات، وبعد تجربة ثريّة مع المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومع المعهد العالي للاتصالات بتونس.