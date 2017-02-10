الجامعة العامة للصحة تلوح بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة الى جملة من المطالب

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 14:33:28

- تلوح الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة إلى جملة من المطالب منها الافراج الفوري عن الممرض بالمركز الجهوي لنقل الدم بقابس الموقوف بسبب خطأ مهني والإسراع بإتمام مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى وطرق التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية وشبه الطبية غير القصدية، وذلك حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة عثمان جلولي اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع "وات".ودعا الجلولي منظوري الجامعة العامة للصحة بكافة الهياكل النقابية للصحة إلى مواصلة تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت منذ ثلاثة أيام بكامل المؤسسات الصحية العمومية، للمطالبة باطلاق سراح الممرض الموقوف، مؤكدا امكانية انعقاد هيئة ادارية قطاعية في الأيام القريبة من أجل النظر في الاشكال النضالية القادمة.وطالب الجلولي باطلاق سراح الممرض بالمركز الجهوي لنقل الدم بقابس صالح عبد اللاوي، الموقوف على خلفية ارتكابه "لخطأ طبي غير مقصود"، وفق تعبيره، على ان تتواصل حيثيات الابحاث وياخذ القضاء مجراه وهو في حالة سراح.واكد الجلولي ان الجامعة تستهجن مواصلة التعاطي مع الأخطاء الطبية وشبه الطبية بأحكام المجلة الجزائية واعتبارها قضايا حق عام، وترفض ان تكون عاقبة كل من ارتكب خطأ طبيا غير مقصود المكوث وراء القضبان، داعيا إلى الاسراع باصدار قانون يضمن حقوق المريض ويضبط طرق تعويضه عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء والحوادث الطبية.