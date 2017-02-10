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Politique

انطلاق جلسة تفاوضية بوزارة الصحة مع ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - انطلقت صباح اليوم الجمعة بوزارة الصحة جلسة تفاوضية مع ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان، على خلفية الإضراب الذي ينفذه الأطباء المقيمون والداخليون منذ يوم الاثنين الماضي.
وأفاد الامين العام للمنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد هنشيري، في تصريح ل(وات) ان الجلسة ستتناول بالخصوص المطلب الرئيسي للأطباء الشبان والمتمثل في سن قانون أساسي خاص بهم ينظم مراحل التكوين ويكفل حمايتهم ويضبط حقوقهم وواجباتهم.

وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان دعت منظوريها في بيان أصدرته مساء الخميس، إلى مواصلة الإضراب عن العمل يوم الجمعة في جميع الأقسام الاستشفائية باستثناء حصص المناوبة الليلية وأقسام الاستعجالي حيث يواصل المقيمون والداخليون تقديم الخدمات الصحية العاجلة للمرضى.
وذكرت المنظمة في ذات البيان، بمطالب الأطباء الشبان التي تشمل بالخصوص ادماج الأطباء الشبان في اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وفي اللجان الخاصة بطب العائلة والتطبيق الفوري لوعود وزارة الصحة ومنها بالخصوص قبول 30 بالمائة ممن اجتازوا مناظرة الإقامة.
يشار إلى ان عددا هاما من الاطباء المقيمين والداخلين القادمين من كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس نظموا الخميس مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس باتجاه مجلس نواب الشعب، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بالخصوص بسن قانون أساسي خاص بهم يوضح المسؤولية الطبية ويضمن حقوق الطبيب ويضبط واجباته، والتنديد بما اعتبروه "لا مبالاة" من طرف سلطة الإشراف وعدم تحملها المسؤولية لوضع حد لتردي الأوضاع المهنية في المؤسسات الاستشفائية العمومية.



Publié le:2017-02-10 15:14:30

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