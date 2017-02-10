برمجة 3 أيام شراكة دولية مع كل من الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو خلال فعاليات الصالون المتوسطي الـ14 للبناء

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 15:06:52

- ستشهد الدورة 14 للصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2017" التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 8 إلى 11 مارس القادم تنظيم 3 أيام شراكة دولية مع كل من الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو، وهو ما يعتبر تأكيدا لأهمية البعد الدولي للتظاهرة التي تعرف علاوة عن الحضورالمغاربي والإفريقي مشاركة لافتة لدول كبرى مثل الصين وتركيا، وفق ما تم الإعلان عنه في بلاغ صحفي صادر، اليوم الجمعة، عن الغرفة.وينتظر أن يشهد "يوم الجزائر" عرض المخطط الإنشائي الضخم المتعلق بمدينة عنابة الجديدة / ذراع الرّيش من قبل القائمين عليه من أصحاب قرار ومهندسين ورجال أعمال ليفتح بابا واسعا للتعاون مع الجانب التونسي عبر لقاءات شراكة.وسيضم الوفد الجزائري في صفوفه مسؤولين رفيعي المستوى عن غرف التجارة بكل من عنابة، و"برج بوعريريج"، و"قسنطينة"، و"سكيكدة"، و"قالمة"، و"خنشلة"، و"سوق أهراس"، وممثلي هياكل أخرى عديدة منها الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى عارضين جزائريين.أما "يوم ليبيا" فسينتظم تحت شعار "إعادة إعمار ليبيا" وينتظر أن يحضره وفد رسمي كبير يضم 20 هيئة حكومية و40 بلدية و سيشهد عرض ما لا يقل عن 200 مشروع بناء وتجهيز لإعادة الإعمار ستكون محل لقاءات شراكة بهدف الإنجاز، وستتاح فرصة المشاركة في هذا اللقاء بشكل حصري أمام عارضي الصالون والمؤسسات التونسية والأجنبية التي حجزت للغرض لدى مصالح غرفة التجارة والصناعة لصفاقس.و سيشارك في يوم بوركينا فاسو، بحسب ذات البلاغ، وفد عالي المستوى يقوده وزير التجارة والصناعة والصناعات التقليدية ووزير الإسكان والاعمار بوركينا فاسو الى جانب خبراء في البناء والتعمير وثلة من رجال الأعمال، وينتظر أن تشهد التظاهرة إجراء لقاءات شراكة حول تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية المقرر إنجازها في هذا البلد الافريقي.