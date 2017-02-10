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Politique

انطلاق أشغال الندوة الأولى لوزراء الثقافة بدول حوار الحوض الغربي للمتوسط (حوار 5 زائد 5)

Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات - تحت شعار "الثقافة في خدمة التقارب والتنمية بين بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط"، انطلقت صباح اليوم الجمعة بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) الندوة الأولى لوزراء الثقافة بدول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وحضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي تلتئم تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ووزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، ووزير الثقافة الليبي حسن فرج ونيس ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ وكاتب الدولة للثقافة بإسبانيا فرناندو بنزو، ووزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية أودري أزولاي ووزير الأملاك والأنشطة الثقافية والسياحة الإيطالي داريو فرانشسكيني، ووزير الثقافة البرتغالي لويس فيليب كاسترو منداس، ، إلى جانب سفيرة المغرب بتونس لطيفة أخرباش.

كما حضر بصفة ملاحظ كل من أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش ورئيسة مؤسسة انا ليند الأورو متوسطية لحوار الثقافات اليزابيث قيقو، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني.
وسينبثق عن هذه الندوة التي ستتواصل أشغالها بصفة مغلقة على امتداد اليوم، "إعلان تونس" بإمضاء كل المشاركين في الحوار.




Publié le:2017-02-10 11:27:57

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