حملة أمنية في قابس تسفر عن حجز 426 ألف دينار

Vendredi 10 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-10 13:13:55

- نفذت وحدات إقليم الحرس الوطني بقابس، أمس الأربعاء، حملة أمنية استباقية أسفرت عن حجز بضائع مهربة مختلفة قدرت قيمتها الجملية بـ 426 ألف دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، رئيس فرقة حرس المرور والناطق الرسمي باسم الإقليم، النوري بركوس.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان من بين المحجوز 8160 علبة سجائر أجنبية، و480 علبة تن، و560 كلغ تفاح، و9640 لترا من البنزين، و2400 لترا من المازوط، و102 حذاء رياضيا، و36 زربية، مشيرا الى انه تم خلال الحملة تحرير 17 محضر تهريب لـ 15 سيارة، وإيقاف 9 أشخاص وسيارة مفتش عنها، وتسجيل 38 محضرا عدليا مروريا، و44 مخالفة مالية، ومخالفات أخرى عديدة من بينها 60 مخالفة رادار.