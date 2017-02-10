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تغيير رخامة ساحة الشهيد شكري بلعيد لحقوق الإنسان
Vendredi 10 Février 2017
بــاب نــات
- قامت بلدية تونس بتغيير رخامة ساحة الشهيد شكري بلعيد وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته الرخامة القديمة.
وكان عدد من الحقوقيين والإعلاميين قد انتقدوا الرخامة إثر تدشينها من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 6 فيفري الفارط بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال بلعيد.
Publié le:2017-02-10 08:35:16
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