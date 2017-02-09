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Politique

اليزابيت غيغو: منظومة حماية حدود تونس مع ليبيا ''غير كافية'' و ضروري مزيد تفعيل الدور الاستخباراتي

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، اليزابيت غيغو،اليوم الخميس، أن منظومة الحماية التي وضعتها السلطات التونسية على الحدود مع ليبيا، "غير كافية "، مشيرة إلى ضرورة مزيد تفعيل الدور الاستخباراتي في مكافحة الارهاب.

وقالت غيغو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على هامش لقاء عقدته بتونس مع ممثلي وسائل الاعلام لتقديم تقرير حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي، إن منظومة الحماية على الحدود التونسية - الليبية "لا تضمن دوما سلامة التراب التونسي من عمليات تسلل المجموعات الارهابية المسلحة"، مبينة أنه من الصعب مراقبة جميع التحركات على الحدود بالاكتفاء بهذا الصنف من الحماية، حسب تعبيرها.

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وأضافت أن "الحماية الحقيقية تكمن في تعاون وثيق في المجال الأمني والمخابراتي، لاسيما في الوقت الذي تخشى فيه تونس من تعاظم قوة التيار المتعاطف مع تنظيم داعش الارهابي، في ظل عودة محتملة للمقاتلين التونسيين من ليبيا وسوريا والعراق، الذين قدر عددهم بأكثر من 3 آلاف ".
وفي هذا الخصوص اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، أن نجاعة أجهزة المخابرات والأمن تكمن في قدرتها على استباق أعمال عنف الجماعات المسلحة وتحليل جملة الآليات والعوامل التي تساعد على انتشار ظاهرة الارهاب وذلك من أجل احتوائه بشكل ناجع.
واستشهدت غيغو بعملية بن قردان (ولاية مدنين) الارهابية التي جدت يوم 7 مارس 2016 وانطلقت من الاراضي الليبية، وقالت إن هذه العملية تؤكد أنه بات من الضروري بالنسبة لتونس أن تضع تطور الأوضاع الأمنية في ليبيا في الاعتبار في نطاق سعيها إلى إعادة تنظيم جهاز المراقبة لديها، محذرة من إمكانية حصول عمليات تسلل جديدة عبر الحدود لإرهابيين فارين من ليبيا.



Publié le:2017-02-09 23:27:12

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2 de 2 commentaires pour l'article 138200

Langdevip  (France)  |Vendredi 10 Février 2017 à 00h 10m |           
اش عملت فرانسة , تعبي في كرش تونس بالريح , المانية طالية امريكة فعلا مدوا المساعدة

لتونس

حتى الفالس عفس في تونس ورجع النساء امتع تونس كيف نساء قندهار

يزي فيه بركة

Azzah  (France)  |Jeudi 09 Février 2017 à 23h 51m |           
Quand les socialistes français débarquent cela annonce un traité du Bardo bis.

Que veut dire cette personne ?

Que si nous n'ouvrons pas notre pays à une présence militaire française pour qu'elle s'allonge le long de notre frontière d'avec la Lybie.... nous n'allons pas échapper à de nouvelles attaques dites terroristes ?

Autrement dit cette personne nous annonce que si nous ne cédons pas notre pays à la france, la france lancera chez nous depuis la lybie des"attaques dites terroristes" (et non "attaques terroristes") par des groupes djihadistes qu'elle a déjà formés sur place après qu'elle n'ait démntelé la lybie et qu'elle s'y est installée.

Sakozy, BHL, Hollande, Poivre-d'Arvor, Guigou, cela ne forme qu'un même cordon, qu'une même stratégie de recolonisation.

Comme ils sont en train d'essayer de fiare en syrie.

Les socialistes français se sont donnés pour mission d'anéantir le monde arabe, de l'occuper dans des guerres qu'ils auront provoquées, de ravager tous les territoires autour d'israel pour permettre à celui ci de gagner encore quelques décennies pour s'étaler et ériger eretz israel.

Et parmi nous beaucoup se font daeshiens à la solde de cet occident contre leurs frères et dans le seul intéret d'israel. Comment s'étonner que les jeunes s'engouffrent dans les bras des évangélistes, que d'autres se font appeler ex muslim, et que le monde rabe se fait détruire par ses propres enfants ?

Quand les socialistes français débarquent attention... ils n'ont aucun scrupule.



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