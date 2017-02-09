رئيس الجمهورية يلتقي أفراد الجالية التونسية بإيطاليا ويدعوهم إلى إعلاء صورة تونس

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 20:22:04

- دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، لدى لقائه عشية اليوم الخميس أفراد الجالية التونسية بإيطاليا، إلى اعلاء صورة تونس ودعم إشعاعها في إيطاليا والمحافظة على السمعة الطيبة للجالية.وأضاف قايد السبسي، خلال هذا اللقاء الذي جاء في ختام زيارته الى ايطاليا التي استهلها يوم أمس الأربعاء، أن عديد الاشكالات التي كانت مطروحة قد تم حلها مع إيطاليا، ولاسيما مسألة الهجرة السرية التي لم تعد تهم التونسيين مباشرة بل هي تتعلق أساسا بالمهاجرين القادمين من وراء الصحراء.وذكر بأن التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة السرية تم عبر ابرام اتفاقية تم تطبيقها، ملاحظا أن اجتماعا حول ملف المفقودين قد برمج بالعاصمة الإيطالية يوم 23 فيفري الجاري بين اللجنة التونسية لمتابعة ملف المفقودين في إيطاليا والمفوض العام لشؤون المفقودين بوزارة الداخلية الإيطالية لمتابعة هذا الملف.وتناولت مداخلات أعضاء الجالية مواضيع تتعلق بالخصوص بتسهيل الاجراءات المتصلة باستخراج الوثائق الادارية والحالة المدنية بتونس وتجديد وثائق السفر والخدمات الادارية القنصلية.كما دعا بعض أفراد الجالية إلى تبسيط اجراءات بعث المشاريع للباعثين التونسيين المقيمين بالخارج في حين لفت عدد آخر منهم إلى أهمية تقوية الشعور بالانتماء الوطني للجالية، ولاسيما الشباب عبر وضع برامج خصوصية موجهة لهم الى جانب التأكيد على إيلاء العناية اللازمة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية في إيطاليا.وأبرز الفنان الممثل أحمد الحفيان ضرورة إحداث مراكز ثقافية خارج الوطن تساهم في دعم الحضور الثقافي لتونس بالخارج وتكون مصدر اشعاع على الجالية وفضاء للمجتمع المدني، قائلا إنها تعد أحسن وسيلة للتسويق لصورة تونس المشرقة في الخارج.وبين الحفيان في هذا السياق أن ذلك يتطلب إطارا قانونيا ينظم هذه المراكز صلب البعثات الديبلوماسية.