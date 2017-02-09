الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي تقر الدخول في إضراب حضوري يومي 8 و9 مارس القادم

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 20:19:41

- أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي الدخول في إضراب حضوري يومي 8و9 مارس القادم وتنظيم احتجاجات بالمندوبيات الجهوية للتعليم الابتدائي بداية من يوم 20 فيفري الجاري، وفق ما أفاد (وات) به مصدر من النقابة العام للتعليم الأساسي اليوم الخميس.وأضاف المصدر ذاته أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد إثر تنفيذ الإضراب للتباحث حول أشكال احتجاجية أخرى.يذكر أن اجتماع الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي انطلق أمس الأربعاء ومازال متواصلا إلى حد هذه الساعة من مساء الخميس.ويأتي اجتماع الهيئة على خلفية احتجاج النقابة العامة للتعليم الأساسي على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقات الممضاة بينهما، وخاصة الاتفاق المتعلق بإدماج المعلمين النواب إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة بالأمور المهنية والمستحقات المادية.وتشهد العلاقة بين نقابات التعليم ووزير التربية توترا وصل إلى حد المطالبة بإقالته.وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية كان صدر بالرائد الرسمي تحت عدد 194 لسنة 2017 يوم 2 فيفري الجاري.