اورنج تونس تقدم حلولا لتسهيل التسيير في المؤسسات الاقتصادية

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 20:08:16

- احتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة الاربعاء، تظاهرة ايام "اورنج تونس "للابتكار التكنولوجي للمؤسسة الاقتصادية تحت شعار "لنجعل من مؤسستكم مؤسسة 3.0 بمواصفات عصرية مبتكرة".وترمي التظاهرة الى تحسيس المؤسسات الاقتصادية التونسية بالامكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير وما توفره شركة "اورنج تونس" في هذا المجال.قال المدير العام لشركة "أورنج تونس "ديدييه شارفيه، بالمناسبة، ان شركته تسعى الى ان تكون عاملا مجددا في تكنولوجيا الاتصال بتونس مشيرا الى ان التوجهات المجتمعية والتكنولوجية الجديدة للحرفاء والموظفين والشركات تتطلب ضرورة التكيف والتلاؤم مع مؤسساتهم والانظمة المعلوماتية.واوضح ان مراحل الانتقال الرقمي للمؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ترتكز على ثلاثة مستويات منها البنى التحتية عبر التخزين السحابي والخدمات ومساحة العمل مشددا على ان التخزين السحابي يكرس التعاملات اللامادية من خلال الاستغناء عن الاوراق وعلب الارشيف... وتحدث شكيب الغربي، المدير العام لمركز الابتكار للتكنولوجيات دون اتصال، بدوره، عن جاهزية السوق التونسية لتكنولوجيا انترنت الاشياء التي تنامت خلال السنوات الاخيرة واصبحت اليوم من الضروريات والاساسيات.وابرز ان "اورنح تونس" تقترح مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة لزيادة حضور وتواجد الموظفين وتحسين صورة الشركة على غرار الهاتف الرقمي وغرفة اجتماعات والاجتماعات عن بعد وغيرها... وتحدث في هذا الصدد، عن خدمة القيس الذكي التي تقدمها الشركة والتي ستساعد المؤسسات الاقتصادية على جمع البيانات وتحليلها بالاعتماد على العدادات الذكية مبينا ان هذه التكنولوجيات الجديدة تضمن حلولا في عدة مجالات تهم الحياة اليومية للانسان على غرار المراقبة الطبية عن بعد والتوقي من الكوارث.